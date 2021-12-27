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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Metrodaki saldırganla ilgili yeni gelişme!
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Metrodaki bıçaklı saldırganla ilgili yeni gelişme!

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda Senanur Damgacı'ya bıçak çekip tehdit ve hakaret eden şüpheli Emrah Yılmaz hakkında yapılan aylık tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Son dakika: Metrodaki saldırganla ilgili yeni gelişme!
Metrodaki saldırganla ilgili yeni gelişme!
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DHA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüphelinin eylemlerine ilişkin soruşturma devam ederken savcılık, şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talebiyle soruşturma dosyasını nöbetçi hakimliğe gönderdi.

DHA'nın haberine göre, şüpheli Emrah Yılmaz'ın hakimlikteki savunmasında "Yaptığım olaydan pişmanım. Olay karşı tarafın kışkırtmasıyla bu hale gelmiştir. Herhangi bir kasıt yoktur. Tahliyeme karar verilmesini talep ederim" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.

Hakimlik de şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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