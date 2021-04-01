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MGK bildirisindeki 7'nci maddenin sırrı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı geçtiğimiz pazartesi günü yapıldı. Toplantının ardından yapılan açıklamada 7'nci maddede yer alan "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023'te; Türkiye'nin iktisadi, içtimai, siyasi ve askeri güvenliğini en üst seviyeye çıkarma milli hedefi doğrultusunda yapılan çalışmaların süratle neticelendirilmesi için tüm imkânların seferber edilmesi kararlılığının altı çizilmiştir" ifadeler dikkat çekti. Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, 7'nci maddenin sırrını yazdı...

Son dakika: MGK bildirisindeki 7'nci maddenin sırrı
7'nci maddenin sırrı
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Milli Güvenlik Kurulu'nun 30 Mart tarihli toplantısında çok önemli konular görüşüldü ve alınan kararlar toplantı sonrasında açıklanan bildiriye yansıdı.

Toplantıda, terör örgütleriyle mücadele; Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğine, bekâsına yönelik her türlü tehdidin bertaraf edilmesi, Suriye'de kalıcı ve sürdürülebilir çözüme ulaşma gayretleri, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması, Yunanistan'ın uluslararası hukuka ve komşuluk ilişkilerine sığmayan tutumu, Kıbrıs meselesi, Libya meselesi, Doğu Akdeniz'de istikrarın tesisi ve sürekliliğini sağlayacak politikaların izlenmesi konuları görüşüldü. Buraya kadarki kısmı, alışık olduğumuz; Türkiye'nin güvenlik ve dış politika gündemini meşgul eden konulardı. Türkiye'nin birçok cephede verdiği ulusal mücadelenin MGK sonrasındaki açıklamaya da yansıdığına tanıklık ettik.

"İKTİSADİ, İÇTİMAİ, SİYASİ VE ASKERİ GÜVENLİK"

MGK basın bildirisinin son maddesi ise oldukça dikkat çekiciydi ve açıkçası gözden kaçırılmayacak kadar önemliydi. Maddeyi aynen aktarıyorum:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023'te; Türkiye'nin iktisadi, içtimai, siyasi ve askeri güvenliğini en üst seviyeye çıkarma milli hedefi doğrultusunda yapılan çalışmaların süratle neticelendirilmesi için tüm imkânların seferber edilmesi kararlılığının altı çizilmiştir."

Bu maddenin, MGK'nın bugüne kadarki konularının ve ilgi alanlarının dışında olduğu hemen dikkat çekiyor. MGK, askeri ve dış güvenlik konularının yanı sıra; ekonomik ve toplumsal güvenlik meselesini de ele almış, bu konuyla ilgili bir yol haritası ve eylem planı hazırlamış gibi görünüyor. Bu hedefler de Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü kutlama ve etkinliklerine bağlanmış durumda. Muhtemeldir ki bakanlıklara ve kamu kurumlarına da çeşitli görevler veriliyor.

"EKONOMİK BAĞIMSIZLIK"

Milli Güvenlik Kurulu'ndaki bu yaklaşımın devletin bütün kurumlarında egemen olması beklentisiyle şu değerlendirmeleri yapmak yanlış olmaz:

- Ülkelerin, iktisaden, toplumsal olarak, siyasi ve askeri hedefleri olur. Bu hedefler, 100. Yıl, 200. yıl gibi yıldönümlerinde ya da özel tarihlerde güncellenir. Bu hedefleri ortaya koyması açısından çok önemli.

- Bir ülkede ekonomik bağımsızlık yoksa ulusal güvenlikten söz edilemez ya da tam manasıyla bir bağımsızlık mücadelesi verilemez. Tarih bunun sayısız örnekleriyle dolu. Hemen yanı başımızda Yunanistan'ın ABD ile askeri işbirlikleri ve verdiği tavizler bu kapsamda değerlendirilebilir.

- Vatandaş yarınından emin değilse, "ekonomik güvenliğim yok" diyorsa o zaman 100. yıl gibi etkinlikleri nasıl yapacaksınız? Bu, idare edenlere ve yönetenlere de bir mesaj içeriyor.

- Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, İzmir İktisat Kongresi'ni bunun için toplamıştı. İktisadi bağımsızlık yoksa, tam bağımsızlık olmaz.

- Merkez Bankası'nın eksi rezervleriyle ilgili konu da bu kapsamda değerlendirilebilir.

DÜNYAYA BİRLİK MESAJI

- Ekonomik bağımsızlığın yanı sıra; toplumsal bağımsızlığın, birlik ve beraberliğin korunması da gerekiyor. Bunun için milli hedeflerin olması ve hangi kesimden olursa olsun herkesin bu hedefe ulaşmak için ülkü/amaç birliği içinde olması gerekir.

- MGK bildirisinin 7. maddesinde hem içeri hem dışarı, "birlik" mesajı da var. Birileri Türkiye'nin kodlarıyla oynarsa buna karşı topyekûn mücadele verileceği vurgulanıyor.

- Askeri, siyasi, toplumsal ve ekonomik hedeflerin hepsinin üstünde bir milli hedef olmalı.

- Şüphesiz bütün dünyaya mesaj verirken ve farklı cephelerde kahraman Mehmetçik mücadele ederken, Atatürk'ün dediği gibi iç cepheyi de güçlü tutmalısınız. Arkanızda sağlam ve güçlü bir sanayi, askeri endüstri; sizi sahada/cephede ya da masada zaafa uğratmayacak güçlü bir ekonominiz olmalı.

- Türkiye'nin siyaset üstü konularda verdiği mücadele ve milli hedefe odaklanılması açısından MGK bildirisinin 7. maddesi çok ama çok önemli...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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