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        Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP Konya il teşkilatı feshedildi | Son dakika haberleri

        MHP Konya il teşkilatı feshedildi

        MHP Konya il teşkilatı feshedildi. MHP'li Semih Yalçın yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü atanmıştır" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 14:27 Güncelleme:
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        MHP Konya il teşkilatı feshedildi

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Konya il teşkilatının feshedildiğini bildirdi.

        Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Konya il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü atanmıştır" ifadelerini kullandı.

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