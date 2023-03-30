Habertürk Ankara

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına yapılan itirazları reddetti. Erdoğan’ın adaylığı önünde herhangi bir engelin bulunmadığına karar verildi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Seçimlerin iptaline yönelik başvuruların da iptaline karar verilmiştir" dedi. Yener ayrıca, Kılıçdaroğlu ve İnce'nin cumhurbaşkanı adaylıklarına yönelik itirazların da reddine oy birliğiyle karar verildiğini bildirdi.

Yener sözlerine şöyle devam etti: "Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'ın kesin aday listesinde bulunduklarına karar verilmiş olup ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye yönlendirilmiştir."

"MİLLET PARTİSİ'NİN TALEBİ DE REDDEDİLDİ"

Yener, "Oy çokluğuyla Millet Partisi'nin 6 parti tarafından oluşturulan Millet İttifakının kullanılmaması yönündeki talebinin reddine karar verilmiş. Millet İttifakı unvanının 2018 seçimlerinde olduğu gibi 2023 yılı seçimlerinde de kullanılabileceğine oy çokluğuyla karar verilmiştir" ifadelerini de kullandı.

MHP'Lİ YILDIZ'DAN PAYLAŞIM

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığına yönelik itirazlar YSK tarafından oybirliği ile reddedildi" açıklamasında bulundu.