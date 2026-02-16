Canlı
        MHP'li Yıldız: "Umut hakkı içerik olarak mutlaka olacak"

        MHP'li Yıldız: "Umut hakkı içerik olarak mutlaka olacak"

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız, "Umut Hakkı başlık olarak olmasa da AİHM kararları üzerinden içerik olarak mutlaka olacak." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 16.02.2026 - 14:14 Güncelleme: 16.02.2026 - 14:17
        "Umut hakkı içerik olarak mutlaka olacak"
