MHP'li Yıldız: "Umut hakkı içerik olarak mutlaka olacak" MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız, "Umut Hakkı başlık olarak olmasa da AİHM kararları üzerinden içerik olarak mutlaka olacak." ifadelerini kullandı

Habertürk Ankara Giriş: 16.02.2026 - 14:14 Güncelleme: 16.02.2026 - 14:17

