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Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP lideri Bahçeli: Kaybedecek zamanımız yok
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MHP lideri Bahçeli: Kaybedecek zamanımız yok

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Son dakika: MHP lideri Bahçeli: Kaybedecek zamanımız yok
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, "Böylesi afet dönemlerinde heyecan, hüzün ve duygusal taşkınlık akıl ve şuurun önündedir. Hayata tutunma gayreti ve insanları kurtarma çabası olağanüstü bir haldir. İnsan olanın ruhu, canı, acısı, vicdanı vardır. Yalan haber yayan, dedikodu çıkaran siyasi yamyamlığa heves eden kim varsa insanlığı kuşkuludur. Bunlara insan demek, insan olana saygısızlıktır" dedi.

MHP lideri, "Milli felaketlerde ortak aidiyet paydasında uzlaşamayanlar, insani değerlere yabancılaşan mihraklardır. Türkiye devasa bir musibetin tesirindedir. Türkiye'miz doğal afetlerin risklerine her zaman açıktır. Deprem bilimciler tarafından Kahramanmaraş depremi dünya üzerinde karada meydana gelen en büyük depremlerden birisi olarak tanımlanmıştır" diye konuştu.

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"BAŞKA SEÇENEK YOK"

"İnsani ve fiziki kusurlar doğal afetin boyutunu artırmaktadır. Gölcük depremi bir milattır. Bu tarihten önce inşa edilen binalarda zemin etüdü zorunluluğu yoktu. Hazır beton yoktu. Binaların demirlerinin dayanıklılığı azalıyordu. Müteahhitler malzemeden çalmayı alışkanlık haline getirmişti.

Her yıl 300 bin binanın dönüştürülmesi planlanmıştır. Depremler ve diğer afetler yaşanacaktır. Bu yakıcı gerçekten kaçış yoktur. Depreme ve ilgili yönetmelere uygun dayanıklı binalar yapmaktan başka seçenek yoktur. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. Felaketten çıkardığımız derslerle daha güvenli, daha huzurlu, daha sağlıklı geleceğin temelini atmalıyız. İnsan kaynaklı hataları sıfırlamak zorundayız."

"KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK"

İstanbul'daki yapılaşmaya dikkat çeken Bahçeli, "Yapı stokunun yüzde 70'nin 1999 öncesi yapıldığı dikkate alındığında bir an önce harekete geçilmelidir. Muhtemel depremlere hazır olmalıyız. Kaybedecek zamanımız yoktur. Cumhur İttifakı olarak biz bu ağır yükü kaldırırız. Bedeli ne olursa olsun Türkiye'mize sahip çıkarız" ifadelerini kullandı.

"Devlet her şeye hakimdir" diyen Bahçeli, "Acımız büyüktür ancak zamanının yumuşatmadığı hiçbir acı yoktur" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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