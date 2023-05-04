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MHP lideri Bahçeli: PKK hepsini kafese almıştır

MHP lideri Devlet Bahçeli Aydın'da "YSP demek CHP ve İYİ Parti demektir. PKK hepsini kafese almıştır. Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Kandil'e gidecek" ifadelerini kullandı

Son dakika: MHP lideri Bahçeli: PKK hepsini kafese almıştır
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HABERTURK.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Aydın'da konuştu. Bahçeli "Seçimlerin saygı, sağduyu içinde gerçekleşmesini diliyorum" diye sözlerine başladı.

Bahçeli, "Aydın'ın tarihinde zillet ve melanet yoktur. Aydın'ın tarihinde karanlık noktalar asla olmayacaktır. Devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye iradesi Aydın'da kök salmıştır. Engelleri aşarız, devletin gücü, milletin ferasetiyle hep birlikte yaparız diye konuştu.

MHP lideri, "Başaracak inancımız vardır, irademiz vardır, itibarımız vardır. 14 Mayıs seçimleri demokrasi ve siyasi tarihimizin kilit taşıdır. Bu seçimlerde huzurla husumet arasında bir tercih yapılacaktır. Bu seçimler kucaklaşma ile kutuplaşma arasında bir mücadeleye sahne olacaktır. Ya Türkiye'nin kudretini seçeceğiz ya kumar masasında heba olacağız" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NA HER OY KANDİL'E GİDECEK"

MHP lideri Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kandil'e yuvalanan teröristler CHP'ye, İYİ Parti'ye destek açıklaması yapmaktadır. CHP'li bir yönetici buna tepki göstermemiştir. Nevşehir'de yalandan gözyaşı döken İYİ Parti başkanında itiraz duyulmamıştır. HDP'nin bir eş başkanı Aydın'da konuşmuş. Terörist arkadaşlarının serbest kalması için rezil talebi dillendirmiş. Hani HDP ile birlikte yürümüyorlardı, bunlar yalancıdır, namerttir. YSP demek CHP ve İYİ Parti demektir. PKK hepsini kafese almıştır. Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Kandil'e gidecek."

Devlet Bahçeli, "Görülüyor ki CHP ve İYİ Parti yönetimi PKK ile ittifak halinde değil; bu cani örgütün yedeği haline gelmiştir. CHP'ye, İP'e ve diğerlerine bedel ödetmek milli iradenin gereği midir?" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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