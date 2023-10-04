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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik toplantı! 5 isim bakanlıkta bir araya geldi

        Son dakika haberi Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik toplantı

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Millî Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 16:51 Güncelleme: 04.10.2023 - 17:09
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        Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik toplantı
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        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

        MSB'den yapılan açıklamaya göre Güler, Fidan ve Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştü.

        Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

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