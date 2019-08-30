A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde yapacağı Andorra ve Moldova maçlarının aday kadrosu açıklandı. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra, 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile karşılaşacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

KALECİLER: Mert Günok (Başakşehir),Gökhan Akkan (Rizespor),Sinan Bolat (Antwerp),Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

SAVUNMA: Mehmet Zeki Çelik (Lille),Nazım Sangare (Antalyaspor) Mert Çetin (Roma) Çağlar Söyüncü (Leicester) Kaan Ayhan (Fortuna) Merih Demiral (Juventus),Umut Meraş (Le Havre)

ORTA SAHA: Emre Kılınç (Sivasspor),Cengiz Ünder (Roma),Efecan Karaca (Alanyaspor) Abdülkadir Parmak (Trabzonspor) Emre Belözoğlu (Fenerbahçe) İrfan Can Kahveci (Başakşehir),Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş),Okay Yokuşlu (Celta Vigo) Ozan Tufan (Fenerbahçe) Yunus Mallı (Wolfsburg) Deniz Türüç (Fenerbahçe) Yusuf Yazıcı (Lille) Hakan Çalhanoğlu (Milan)

FORVET: Cenk Tosun (Everton) Enes Ünal (Vallodolid) Güven Yalçın (Beşiktaş) Kenan Karaman (Fortuna)

İKİ YENİ İSİM

Mert Çetin ve Abdulkadir Parmak ilk kez A Milli Takım kadrosunda çağrıldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan 3'er futbolcu, Trabzonspor'dan ise 2 futbolcu kadroya çağırılırken, Galatasaray'dan A Milli Takım kadrosuna çağrılan bir futbolcu olmadı.

PROGRAM

A Milli Takım, 2 Eylül Pazartesi günü saat 14.00'te Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

A Milliler, 2-5 Eylül tarihleri arasında her gün saat 18.30'da Riva'da birer antrenman yaparak Andorra ve Moldova maçlarına hazırlanacak. Ay-Yıldızlılar, Andorra karşılaşması öncesindeki son çalışmasını ise 6 Eylül Cuma günü saat 20.15'te Beşiktaş Park'ta gerçekleştirecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, saat 19.45'te stadyumda basın toplantısı yapacak.

Türkiye-Andorra karşılaşması 7 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş Park'ta oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak maç TRT1'den canlı yayınlanacak.

A Milli Takım, Moldova ile oynayacağı karşılaşma için 9 Eylül'de Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 11.00'de bu ülkenin başkenti Kişinev'e yolculuk edecek. Aynı gün, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir futbolcusuyla birlikte saat 21.00'de Zimbru Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, bu müsabaka öncesindeki son çalışmasını da 21.00'de stadyumda yapacak.

Moldova-Türkiye karşılaşması 10 Eylül Salı günü saat 21.45'te Zimbru Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak.