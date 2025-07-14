Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargılanan 2 sanığın olay günü yanında olduğu belirlenen 2 çocuk şüpheli hakkında, suça iştirak ettikleri gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

AA'da yer alan habere göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, çocuk şüpheliler A.Ö. ve M.A.D'nin 24 Ocak'ta, Minguzzi cinayetinin ana dosyasında yargılanan çocuk sanıklar B.B. ve U.B.B ile salı pazarına geldikleri belirtildi.

Pazarda, B.B. ve U.B.B. ile dolaşan şüphelilerin maktul ve arkadaşlarıyla karşılaştıkları anlatılan iddianamede, iki şüphelinin yargılamaları süren asıl faillerle birlikte suç işleme iradesiyle hareket ettikleri, Minguzzi'ye fiziki müdahalede bulunan B.B'yi cesaretlendirici davranış gösterdikleri ve maktulün direncini kırdıkları aktarıldı.

İddianamede, maktul bıçaklanıp, darp edilirken iki şüphelinin de maktule müdahaleye hazır vaziyette bekledikleri, B.B. tezgahtan bıçak alırken şüpheli M.A.D'nin yanında durduğu ve perdeleme yaptığı, olay bittikten sonra ise kaçtıkları anlatıldı.

İddianamede, her iki şüphelinin de maktulün kasten öldürülmesi olayında diğer asli failler B.B. ile U.B'nin suç işleme kararını kuvvetlendirmek, suçun işlemesinden önce veya sonrasında icrasını kolaylaştırmak, suç sonrası güvenli şekilde kaçmalarında eylemin icrasını kuvvetlendirmek suretiyle yardım etme şeklinde suça iştirak ettikleri kaydedildi.

Tutuklu şüpheliler M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI AYRI YÜRÜTÜLÜYOR

Bu soruşturma dosyası ile Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde 2 sanığın yargılandığı ana dava dosyası arasında hukuki ve fiili bağlantı olduğu için dosyaların birleştirilmesinde hukuki fayda olduğu değerlendirilen iddianame, birleştirilme talebiyle Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

REKLAM

İddianamede ayrıca, M.A.D, U.B. ve B.B. hakkındaki bilirkişi raporları dikkate alınarak, uyuşturucu madde kullanma ve silahla resim çektirmeye ilişkin ayrı bir soruşturmanın yürütüldüğü kaydedildi.

Öte yandan şüpheliler hakkında hazırlanan bilirkişi raporunda ise M.A.D'nin telefonunda yapılan incelemede, olay güne ait fotoğrafların silinen dosyalar kısmında bulunduğu aktarıldı. Bunların bazılarının, olay sonrasında 4 şüphelinin birlikte metroda çektirdikleri fotoğraflar olduğu anlaşılıyor. Fotoğraflarda, şüphelilerin gülerek poz verdikleri görülüyor.