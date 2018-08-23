Suriye ordusu ve müttefikleri Rusya ve İran'ın İdlib'e yönelik operasyon hazırlıkları devam ederken, Rusya'nın başkenti Moskova önümüzdeki hafta boyunca yoğun diplomasi trafiğine sahne olacak.

İlk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Cuma günü Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya gelmesi bekleniyor. İkilinin İdlib'deki durum üzerine görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Çavuşoğlu'nun ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr'in Moskova'yı ziyaret edeceği bildirildi.

İdlib gündeminin yoğunlaştığı günlerde Moskova'nın son konuğu ise Suriye Dışişleri Bakanı Walid Muallim olacak.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un üç bakan ile yapacağı görüşmelerde ana gündemin İdlib olması bekleniyor.

Daha önce ABD, İngiltere ve Fransa, İdlib'e yapılacak operasyonla ilgili uyarılarda bulunmuş ve bölgede kimyasal silah kullanılması durumunda buna karşılık vermekten çekinmeyeceklerini belirtmişti.

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