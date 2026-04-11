        Haberler Bilgi Ekonomi SON DAKİKA: Motorin ve benzine zam! 11 Nisan 2026 zamlı akaryakıt fiyatları ile benzin ve motorin zam mı gelecek?

        Akaryakıta çifte zam! 11 Nisan 2026 güncel benzin ve motorin fiyatları

        Akaryakıt fiyatlarında son durum merak ediliyor. Jeopolitik gerilim petrol piyasalarını sarsarken, akaryakıt fiyatlarında yön yeniden yukarı döndü. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre kısa süre önce yapılan indirimlerin etkisi çok sürmeden, benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi. Peki, benzin ve motorine zam mı geldi? 11 Nisan güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 11 Nisan Cumartesi İzmir, Ankara, İstanbul benzin, motorin (mazot) fiyat listesi...

        Giriş: 11.04.2026 - 01:09 Güncelleme:
        Orta Doğu’da yükselen tansiyon akaryakıt fiyatlarını yeniden vurdu. İran bağlantılı gelişmeler sonrası petrol fiyatları yükselişe geçerken, benzin ve motorinde yapılan indirimlerin ardından bu kez zam geldi. Sektör kaynakları, fiyatların yeniden artacağını belirtiyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi? Benzine ve motorine (mazota) zam var mı? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

        AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM GELMİŞTİ

        Akaryakıt piyasasında fiyatlar son dönemde adeta baş döndürücü bir hızla değişiyor. 10 Nisan 2026 itibarıyla küresel petrol fiyatlarındaki düşüş ve Orta Doğu’daki ateşkes beklentileriyle motorinde 12,94 TL, benzinde ise 1,09 TL indirim yapılmıştı.

        BENZİNE VE MOTORİNE ZAM!

        Sektör temsilcilerinden alınan güncel verilere göre, 10 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 4,12 TL’lik bir artış geldi.

        Benzin grubunda ise hesaplanan zam oranı aslında 1,78 TL seviyesinde. Ancak "Eşel Mobil" uygulaması sayesinde bu artışın tamamı pompalara yansıtılmayacak.

        Devletin vergi payından yaptığı düzenleme ile benzindeki zammın sadece 44 kuruşluk kısmının fiyatlara yansıması, geri kalan 1,34 TL’nin ise sistem tarafından karşılanması öngörülüyor.

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI BENZİN FİYATLARI

        Zammın pompaya yansımasıyla fiyatlarımız güncellenecektir.

        Benzin litre fiyatı: 62.18 TL

        Motorin litre fiyatı: 72.43 TL

        LPG litre fiyatı: 34.99 TL

        ANKARA BENZİN FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 63.15 TL

        Motorin litre fiyatı: 73.56 TL

        LPG litre fiyatı: 34.87 TL

        İZMİR BENZİN FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 63.43 TL

        Motorin litre fiyatı: 73.84 TL

        LPG litre fiyatı: 34.79 TL

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
