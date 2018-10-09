Devlet, motorinde ortaya çıkan 26 kuruşluk zam ihtiyacını, ÖTV’den yaptığı ayarlamayla pompaya yansıtmadı. Motorinden litre başına tahsil edilen ÖTV 26 kuruş düşürüldü.

ABD, İran’a kasım ayında petrol ambargosu uygulamaya başlayacak. Bu kısıta bağlı olarak gündeme gelen olası arz sıkıntısı, uluslar arası piyasalarda petrol fiyatlarını artırıyor. Petrolün, yıl sonuna kadar 100 doları görebileceği belirtiliyor.

Petroldeki hareketlilik ve kurdaki oynaklık, akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Motorinde, 26 kuruş zam ihtiyacı oluştu. Devlet, bu zammı dün ÖTV gelirlerinden karşıladı. Pompa fiyatları sabit tutuldu. Devletin her litre motorinden aldığı ÖTV tutarı 75 kuruş düzeyine kadar düştü.

Hükümet, bu tutar 16 Ağustos’ta 90 kuruşa düşünce, pompaya 45 kuruş ÖTV artışını yansıtmıştı. Benzine de litrede 60 kuruş zam yapılmıştı.

Devlet, son ayarlamayla birlikte motorinde her litrede 1 lira 4 kuruş, benzinde de 63 kuruş zam ihtiyacını ÖTV’den karşılıyor.

Benzinde de bu hafta artış gündeme gelebilir. Benzinde olası artışın, yeni haftada ÖTV’den düşürülmesi ve pompaya yansıtılmaması bekleniyor.

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