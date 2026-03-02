Muğla'da feci kaza! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti!
Muğla'da bir trafik kazası meydana geldi. Yatağan ilçesinde yaşanan olayda kontrolden çıkarak araziye savrulan motosiklette ağır yaralanan iki genç, hastaneye kaldırıldı. Yolcu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, sürücü tedavisinin ardından gözaltına alındı
Giriş: 02.03.2026 - 09:36 Güncelleme:
Muğla'nın Yatağan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı, motosikletteki yolcu hayatını kaybetti.
MOTOSİKLET KONTROLDEN ÇIKTI
AA'daki habere göre olay; Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana geldi. M.H. (17) yönetimindeki motosiklet, Doğanköy Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye devrildi. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
17 YAŞINDAKİ GENÇ AĞIR YARALANDI
Kazada, sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki N.K. ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
N.K. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
GÖZALTINA ALINDI
Sürücü tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
