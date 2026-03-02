Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Muğla'da feci kaza! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti! | Son dakika haberleri

        Muğla'da feci kaza! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

        Muğla'da bir trafik kazası meydana geldi. Yatağan ilçesinde yaşanan olayda kontrolden çıkarak araziye savrulan motosiklette ağır yaralanan iki genç, hastaneye kaldırıldı. Yolcu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, sürücü tedavisinin ardından gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 09:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Feci kaza! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı, motosikletteki yolcu hayatını kaybetti.

        MOTOSİKLET KONTROLDEN ÇIKTI

        AA'daki habere göre olay; Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana geldi. M.H. (17) yönetimindeki motosiklet, Doğanköy Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye devrildi. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        17 YAŞINDAKİ GENÇ AĞIR YARALANDI

        Kazada, sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki N.K. ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        N.K. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Sürücü tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        DEM Parti heyeti, Öcalan'ın ikinci 27 Şubat mesajını okuyor

        DEM Parti, Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya fesih çağrısı yaptığı 27 Şubat mesajının yıl dönümünde basın açıklaması yapıyor. Açıklamada İmralı'nın yeni mesajı paylaşıldı

        #Muğla
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran diplomasisi
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
        Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        E3 ülkelerinden ortak bildiri
        E3 ülkelerinden ortak bildiri
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        "Tedavide sarsıldığım anlar oldu"
        "Tedavide sarsıldığım anlar oldu"
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        İşçiler için beyanname süresi başladı
        İşçiler için beyanname süresi başladı
        Ramazan’da uyku düzeni nasıl olmalı?
        Ramazan’da uyku düzeni nasıl olmalı?