Muğla'nın Yatağan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı, motosikletteki yolcu hayatını kaybetti.

MOTOSİKLET KONTROLDEN ÇIKTI

AA'daki habere göre olay; Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana geldi. M.H. (17) yönetimindeki motosiklet, Doğanköy Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye devrildi. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

17 YAŞINDAKİ GENÇ AĞIR YARALANDI

Kazada, sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki N.K. ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

N.K. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Sürücü tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.