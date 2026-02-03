Esenler'de iş yerinde yangın! 2 kişi öldü

(DHA)- Esenler Tuna Mahallesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesinin ardından iş yerinde 2 kişiye ait ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.