Muğla'da yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü
Muğla'da 3 katlı ahşap evde çıkan yangında, evde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Ayşe Orhan hayatını kaybetti. Yangında, Orhan'ın dışarı çıkmaya çalıştığı sırada can verdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 katlı ahşap evde çıkan yangında yalnız yaşayan Ayşe Orhan (85), hayatını kaybetti.
3 KATLI EVDE YANGIN ÇIKTI
DHA'nın haberine göre yangın; Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ayşe Orhan'ın yaşadığı 3 katlı ahşap evde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla söndürdü. Kullanılamaz hale gelen evde ekipler tarafından yapılan incelemede, Orhan'ın cansız bedeni bulundu.
DIŞARI ÇIKMAYA ÇALIŞIRKEN ÖLMÜŞ
Ayşe Orhan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. İlk incelemede, Orhan'ın yangın sırasında dışarı çıkmaya çalışırken yaşamını yitirdiği tespit edildi.
EVDE TEK BAŞINA YAŞIYORMUŞ
Yangında, 2 komşu ile 1 itfaiye eri dumandan etkilendi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Ayşe Orhan'ın uzun süredir evde tek başına yaşadığı öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.