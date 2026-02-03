Habertürk
        Son dakika: Muğla'da yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü | Son dakika haberleri

        Muğla'da yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü

        Muğla'da 3 katlı ahşap evde çıkan yangında, evde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Ayşe Orhan hayatını kaybetti. Yangında, Orhan'ın dışarı çıkmaya çalıştığı sırada can verdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 11:27 Güncelleme: 03.02.2026 - 11:27
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 katlı ahşap evde çıkan yangında yalnız yaşayan Ayşe Orhan (85), hayatını kaybetti.

        3 KATLI EVDE YANGIN ÇIKTI

        DHA'nın haberine göre yangın; Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ayşe Orhan'ın yaşadığı 3 katlı ahşap evde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla söndürdü. Kullanılamaz hale gelen evde ekipler tarafından yapılan incelemede, Orhan'ın cansız bedeni bulundu.

        DIŞARI ÇIKMAYA ÇALIŞIRKEN ÖLMÜŞ

        Ayşe Orhan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. İlk incelemede, Orhan'ın yangın sırasında dışarı çıkmaya çalışırken yaşamını yitirdiği tespit edildi.

        EVDE TEK BAŞINA YAŞIYORMUŞ

        Yangında, 2 komşu ile 1 itfaiye eri dumandan etkilendi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Ayşe Orhan'ın uzun süredir evde tek başına yaşadığı öğrenildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

        Esenler'de iş yerinde yangın! 2 kişi öldü

        (DHA)- Esenler Tuna Mahallesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesinin ardından iş yerinde 2 kişiye ait ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

