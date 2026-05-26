        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Muğla haberleri: Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırıda gözaltı sayısı 6’ya yükseldi | Son dakika haberleri

        Fethiye Belediye Başkanına silahlı saldırıda gözaltı sayısı 6’ya yükseldi

        Muğla'da Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın silahlı saldırıda bacağından vurulmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 3 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmada, suça sürüklenen çocuk E.T.Ç.'nin günlerce bölgede keşif yaptığı, olay sonrası Bodrum'a kaçtığı ve burada yakalandığı belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan biri suça sürüklenen çocuk toplam 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 10:29 Güncelleme:
        Gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

        Muğla’nın Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın evinin bulunduğu sokakta çıkan tartışmada bacağından vurulmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 3 kişi daha gözaltına alındı. Biri suça sürüklenen çocuk (SSÇ), toplam 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        DHA'daki habere göre; Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 23 Mayıs'ta saat 16.00 sıralarında, Akarca Mahallesi 784 Sokak'ta silahlı saldırıya uğradı. Başkan Karaca, sol bacağının diz kapağı üzerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Karaca, özel bir hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

        Olayın ardından çalışma başlatan polis, Başkan Karaca'nın eşi Çiğdem Karaca'nın ifadesine başvurdu. Çiğdem Karaca, ifadesinde 22 Mayıs'ta evlerinin bulunduğu sokakta kapüşonlu bir şüpheli erkeğin dolaştığını ve bir süre evlerinin yakınında bekledikten sonra ayrıldığı belirtip, "Aynı kişiyi 23 Mayıs'ta tekrar gördük. Bu defa maskeliydi. Durdurup neden maske taktığını sorduk. Aramızda tartışma çıktı. 'Sizi polise vereceğiz' deyince, silah çekip, eşimi bacağından vurdu" dedi.

        SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

        Çiğdem Karaca'nın ifadesinden yola çıkan polis, şüphelinin suça sürüklenen çocuk E.T.Ç. olduğunu belirledi. Soruşturmayı derinleştiren polis, E.T.Ç.'nin otobüsle 20 Mayıs'ta Fethiye'ye geldiği, günlerce olay yerinde keşif yaptığı ve 23 Mayıs'ta da Alim Karaca ile karşılaşmasının ardından olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis, çevredeki kamera kayıtlarının incelemesi sonucunda E.T.Ç.'nin taksiye binerek Bodrum'a geçtiğini belirledi. E.T.Ç.'nin T.D. ile birlikte Bodrum ilçesi Koyunbaba Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığı saptandı. 2 şüpheli, 24 Mayıs’ta saat 03.00 sıralarında düzenlenen operasyonla yakalandı.

        TAKSİ PARASINI ÖDEMİŞ

        Ekipler, şüphelilerin Bodrum'a kaçışında kullanılan taksinin ücretini ödediği belirlenen H.N.'yi de Milas ilçesinde aynı gün saat 05.00 sıralarında gözaltına aldı. Şüphelilerin saklandığı Bodrum'daki evde yapılan aramada 700 gram skunk ve hassas terazi ele geçirildi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın bulunması için ise çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

        6 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

        Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

