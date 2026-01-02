Karşıdan karşıya geçiyordu... Hayatını kaybetti
Muğla'da bir trafik kazası meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 27 yaşındaki Emirhan Özmazı, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma sürüyor
Muğla'nın Milas ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Emirhan Özmazı (27), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 21.30 sıralarında Muğla'nın Milas ilçesinde meydana geldi. A.K.'nin (43) kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emirhan Özmazı'ya çarptı.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU
Çarpmanın etkisiyle Özmazı, savrularak yere düştü. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özmazı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilişkin soruşturma sürüyor.