Sultangazi'de takip ettiği çocuğa silahla ateş ederken yolda yürüyen kişiyi vurdu

SULTANGAZİ'de İ.K.(19), bir süredir telefonla arayarak rahatsız ettiği C.C.Y.(16)'yi yolda takip etmeye başladı. Takip edildiğini anlayan C.C.Y., polis ekiplerine haber verdi. Polisleri gören İ.K. belinden silahını çıkarıp C.C.Y'ye doğru ateş etti. Silahtan çıkan mermiler yolda yürüyen M.K.'ya isabet ederek yaraladı. Şüpheli İ.K. ise gözaltına alındı. (DHA)