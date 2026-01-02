Habertürk
        Son dakika: Muğla haberleri: Karşıdan karşıya geçiyordu... Hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Karşıdan karşıya geçiyordu... Hayatını kaybetti

        Muğla'da bir trafik kazası meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 27 yaşındaki Emirhan Özmazı, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 13:23 Güncelleme: 02.01.2026 - 13:30
        Karşıya geçiyordu... Hayatını kaybetti
        Muğla'nın Milas ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Emirhan Özmazı (27), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 21.30 sıralarında Muğla'nın Milas ilçesinde meydana geldi. A.K.'nin (43) kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emirhan Özmazı'ya çarptı.

        ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU

        Çarpmanın etkisiyle Özmazı, savrularak yere düştü. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özmazı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

        O ANLAR KAMERADA

        Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilişkin soruşturma sürüyor.

