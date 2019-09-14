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HaberlerGündemSon dakika: Ateş çemberi büyüyor! Helikopter desteği geldi - HABERLER

Son dakika: Muğla Ortaca'daki yangın için helikopter desteği

İHA

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, dün akşamüzeri yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangına, sabah İzmir, Denizli ve Antalya’dan takviye gelen 5 helikopterle birlikte havadan 9 araçla müdahale ediliyor. Yangına ilişkin açıklamalarda bulunan Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, "Yangın yerleşim yerlerinde uzak bir noktada. Bu nedenle boşaltılacak bir yer yok” dedi

Muğla'da yangın


Ortaca'nın Gölbaşı Mahallesi Sıtma Deresi mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan ve daha sonra Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alınan yangın, akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle yeniden aktif hale geldi. Sarp arazide geniş bir alana yayılan yangına, gece boyunca karadan güçlükle müdahale edildi.

Sabah günün ağarmasıyla birlikte ilk etapta Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter ile başlayan müdahalelere daha sonra İzmir, Denizli ve Antalya’dan 5 helikopter takviyesi daha geldi. Yangına 9 helikopter, 25 arazöz, 6 su tankeri, 6 dozer ve 150 personel havadan ve karadan müdahale ediyor.

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