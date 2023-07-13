İstanbul Bayrampaşa’da dondurucuda parçalanmış cesedi bulunan Muhammed Nuh Kasadar cinayetinin soruşturması tamamlandı. Cinayeti itiraf eden katil zanlısı Hakan Ö., ürperten ifadeler verdi. Hakan Ö., tartıştığı Kasadar’ı önce iple boğduğunu ardından banyoda parçalara ayırıp dondurucuya koyduğunu söyledi. Cinayetin ardından aileden 40 bin dolar fidye istediğini belirtti. Soruşturması tamamlanan şüpheli adliyeye gönderildi.

İstanbul Bayrampaşa’da öldürüldükten sonra cesedi 6 parçaya bölünerek dondurucuya konulan 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar’ın cinayetinin detayları ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Muhammed Nuh Kasadar geçtiğimiz pazartesi günü ortadan kaybolunca gazeteci yazar olan babası Mustafa Kasadar polise gidip şikayette bulundu.

POLİS AİLESİ KILIĞINA GİRDİ

Kayıp başvurusunun ardından aileyi arayan bir kişi Muhammed Nuh Kasadar’ı kaçırdığını ve bunun karşılığında 40 bin dolar para fidye istedi. Bu ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Şüpheli ile Nuh Kasadar’ın ağabeyi gibi konuşan polis, katil zanlısının istediği 40 bin dolar fidyeye karşılık 70 bin lira olarak anlaştı ve Sultangazi’de bir park için buluşma verildi. Sözde parayı teslim edecek olan aile bireyleri yerine giren polis şüpheli olduğu ortaya çıkan Hakan Ö.’yü yakaladı.