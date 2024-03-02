Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Gazze hassasiyeti sebebiyle CHP'nin saldırısına maruz kaldığını belirterek, "Gazze konusunda en son konuşacak olanlar, İsrail'e tek bir cümle dahi tepki vermeyenler, milletin destek mitinglerine katılmayanlar sıraya girmişler ve koro halinde bize saldırıyor. Bunların başını da bu milletin değerlerinin düşmanı, Kur'an kurslarımızı Orta Çağ zihniyeti olarak niteleyen Özgür Özel çekiyor." dedi.

AK Parti Sultangazi Belediye Başkan adayı Abdurrahman Dursun ile Sultangazi Mitingi'nde konuşan Kurum, seçmenlere hitabında 54 gündür İstanbul'un dört bir yanında vatandaşlarla buluştuklarını, gittikleri her yerde akın akın büyüyen bir değişim iradesiyle karşılaştıklarını söyledi.

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Mevcut İBB yönetimine eleştirilerde bulunan Kurum, "İstanbul'umuz ehliyetsiz ellerde maalesef artık eserden, hizmetten yana yoksun, üzgün, kırgın. İnşallah yine o eser siyasetini, hizmet siyasetini biz getireceğiz." diye konuştu.

Kurum, mevcut İBB yönetiminin geriye dönüp bakıldığında tek bir projesi olmadığını belirterek, "Şimdi çıkmış iş bilmez belediye başkanı, 'Ben metro fatihiyim.' diyor. Yahu sen olsan olsan reklam belediyeciliğinin fatihi olursun. Senin koca 5 yılda yaptığın metrolar belli, 239 kilometre metro sözü verdin, 8 kilometre metro yaptın." ifadesini kullandı.

"SEN OLSAN OLSAN CHP'Yİ BÖLEN FATİH OLURSUN"

Sahnede 8 adım atarak 8 kilometre metroya atıfta bulunan Kurum, "Bir de utanmadan, sıkılmadan ne diyor? ''Ben metro fatihiyim.' diyor. Sen olsan olsan CHP'yi bölen fatih olursun. CHP'yi parçalayan, o yol yürüdüğün arkadaşlarını hançerleyen adam olursun. Sen Fatih'i ağzına bile alma." şeklinde konuştu.

Kurum, dün seçim çalışmaları kapsamında yaptığı programlarda Gazze'ye dair hassasiyetlerini ifade ettiği sözlerinin CHP'yi rahatsız ettiğini anlatarak, şunları söyledi:

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"Gazze konusunda en son konuşacak olanlar, İsrail'e tek bir cümle dahi tepki vermeyenler, milletin destek mitinglerine katılmayanlar sıraya girmişler ve koro halinde bize saldırıyor. Bunların başını da bu milletin değerlerinin düşmanı, Kur'an kurslarımızı Orta Çağ zihniyeti olarak niteleyen Özgür Özel çekiyor. Benim şahsıma ağza alınmayacak hakaretler ediyor. Bir de kalkmış bize çaptan bahsediyor, çaptan. Yahu Özgür Efendi genel başkanının cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklanınca kameralar karşısında timsah gözyaşları döken sensin. Sonra genel başkanını arkadan hançerleyen yine sensin. Koyun postuna girmiş kurt gibi gezen sensin."

"ÖZGÜR EFENDİ SENİN ÇAPIN OLMADIĞI GİBİ BELLİ BİR DURUŞUN BİLE YOK"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere değinen Kurum, şöyle devam etti:

"Deprem oldu, oraya geldiler, kirli siyaseti yaptılar. İşte bu kirli siyaseti yapan, üreten sensin. Şehit cenazesinde kahkaha atan sen. Gazzeli kahramanlara terör örgütü diyen sen. Sonra kalkmış bize çaptan bahsediyorsun öyle mi? Özgür Efendi senin çapın olmadığı gibi belli bir duruşun bile yok. Bana en son konuşacak kişi sensin. Murat Kurum'un hedeflerine, çalışmalarına senin hayallerin bile yetişemez, rüyanda göremezsin sen rüyanda. Bunlar neden bu kadar hırçın biliyor musunuz, neden bu kadar rahatsızlar; Çünkü bu yetersiz eş genel başkan seçimden sonra koltuğundan olacak, oradan gidecek. Diğeri de o ilgisiz kibri aklının önüne geçmiş belediye başkanı var ya o da bavullarını alıp o çok sevdiği tatil beldelerine gidecek. Bunların telaşı bu."

Kimseyi, İstanbul’u yaşanmaz hale getirenlerin insafına terk etmeyeceklerinin altını çizen Kurum, "Avrupa'ya gidip 'Türkiye'de demokrasi için bize yardım edin.' diyenlerin, Avrupa'dan yüksek faizle borç almayı beceri sananların işte bu anlayışın, bu şehrin geleceğini karartmasına asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Kurum, konuşmasının devamında göreve gelir gelmez Vezneciler-Sultangazi- Arnavutköy Raylı Sistem Hattı ile Alibeyköy-Gazi Mahallesi-Küçükköy Tramvay Hattı'nı Sultangazi ilçesine kazandıracaklarını, Cumhuriyet Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarını devreye sokacaklarını, Mescidiselam Tramvay Hattı'nı Habipler'e kadar uzatacaklarını, otopark, katlı kavşak, spor merkezleri ve kreşler inşa edeceklerini aktardı.