İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketleri Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş’de ihaleler üzerinden yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan “Mali Suçlar” soruşturması kapsamında aralarında Murat Ongun’un da olduğu 48 kişi 23 Mart günü tutuklanmıştı.

Ongun’un avukatları tutuklama kararını veren Sulh Ceza Hakimliği’nin üst mahkemesi olan İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne tutukluluğa itiraz etti.

“İHALE BULUŞMASI İDDİALARINI HTS KAYITLARI ÇÜRÜTTÜ”

İtiraz dilekçesinde "Soruşturmada gizlilik kararı olduğundan tutuklamaya gerekçe gösterilen Mülkiye Müfettişliği Tevdi Raporu, MASAK raporu olmak üzere bilirkişi raporları ve ses kaydına ulaşıp incelememiz mümkün olmamıştır. Buna rağmen 133 sayfa olan 12 saat süren kolluk ifadesinde Murat Ongun’un kendisiyle ilgili tüm iddialara somut ve açık cevaplar verdiğini belirtti. Gizli tanıkların yanı sıra açık tanıkların dahi isminin verilmediği belirtildi. Tanık ifadesinde Murat Ongun’un Beylikdüzü Mado ve Hüseyin Köksal'ın tekstil şirketinde ihale buluşmaları gerçekleştirdiği iddiasının HTS kayıtlarıyla çürütüldüğü" kaydedildi.

Dilekçede tanık ifadelerinin yalan beyanlar içerdiği ileri sürüldü.

REKLAM ÖRGÜT HİYERARŞİSİNDE YER ALAN İSİMLERİ TEK TEK AÇIKLADI Murat Ongun’un örgüt yöneticiliği ile suçlandığını belirten avukatı, savcılığın iddia ettiği örgütün unsurunun oluşmadığını kaydederek örgüt hiyerarşisinde yer aldığı iddia edilen isimleri şu şekilde açıkladı: Ceyda Kıryak: Bu kişinin Emrah Bağdatlı ile reklam firmalarını organize ettiği iddiası gerçekleri yansıtmamaktadır. Zira Emrah Bağdatlı’nın reklam firması olmadığı gibi Ceyda Kıryak’ın da hiçbir reklam firması sahibi ile irtibatı bulunmamaktadır. Bu kişinin hiçbir ihale evrakında adı yoktur. Bu kişi sadece İBB’nin çeşitli etkinliklerinde kurulan sahne, çadır, kürsü gibi işlerle ilgilenmektedir. Necati Özkan: Yine müvekkile bağlı olarak örgütte yer aldığı söylenen Necati Özkan bizzat kendisi Sorgu ifadesinde 2024 yılı cirosunu 42 milyon dolar olduğunu açıklamıştır. Ayrıca 40 yıldır uluslararası alanda da bilinen bir siyasal iletişimcidir. Müvekkilin bu profildeki bir kişiye konumu vemaddi durumu gereği emir ya da talimat verebilmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Yıllık 42 milyon dolarlık ciro, Medya A.Ş’nin 2024 toplam bütçesinden bile çok daha fazladır.

REKLAM Murat İlbak: Müvekkile bağlı olarak örgütte yer aldığı belirtilen bu kişinin ABD’de on adet AVM sahibi olduğu belirtilmiş. Ayrıca yine Türkiye, Romanya ve Güney Amerika’da madenleri olduğu belirtilmiştir. Keza pek çok farklı sektörde de yatırımları bulunmaktadır. Reklam sektörü dışı malvarlığı Yüz Milyonlarca Doları bulan bir işadamının müvekkile hiyerarşik olarak bağlı ve emirlerinden çıkmayarak hareket ettiğini ve İBB’den aldığı reklam alanları marifetiyle zenginleştiğini iddia etmek hayatın olağan akışına aykırıdır. Emrah Serkan Bayraktar ve Hasan Özsoy: Yine tutuklama gerekçesinde müvekkile bağlı hareket eden örgüt üyeleri olarak gösterilen bu iki şahsı da müvekkil sadece nezarethane ve Sulh Ceza Hakimliği önünde görmüş bu iki şahıs da kendisini hiç tanımadığını beyan etmiştir. Bu durum HTS kayıtları ile de ortaya çıkarılabilir olup aralarında hiçbir bağ olmadığı açıkça görülebilir. Kadir Öztürk: Bu isim müvekkilin 2019 yılından beri şoförü olup İBB’nin AK Parti döneminde işe girmiştir. İddia edilen para taşıma isnatlarının hiçbirini kabul etmediği gibi bu isnada ilişkin hiçbir somut delil de tarafımıza gösterilmemiştir.