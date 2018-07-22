İstanbul Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı "müzakere timleri", üç yılda köprülerden atlayarak intihar etmek isteyen 645 kişiyi müzakere sonucu kurtardı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerinde meydana gelen intihar vakalarını önlemek için 2015 yılında "müzakere timi" oluşturma kararı aldı.

Müzakere timinde, intihar vakalarına karşı eğitim alan ve mülakatta başarılı olan 24 polis memuru görevlendirildi.

Psikoloji, kriz iletişimi, ikna, beden dili ve öfke kontrolü eğitimi alan ekipler, köprülerde intihar teşebbüsünde bulunan kişileri vazgeçirmek için çalışıyor.

Müzakere timleri, 2015 yılından beri intihar teşebbüsüyle köprülere çıkan 654 kişiyle müzakere etti. Uzman ekipler, uzun süren ikna çabaları sonucu teşebbüste bulunan vatandaşlardan 645'ini vazgeçirdi.

"İLK HEDEFİMİZ KİŞİYİ TANIMAK"

Uzun süren eğitimlerinin ardından 4 yıl önce müzakere timinde göreve başlayan polis memuru Mehmet Ali Demir, vakalarda ilk hedeflerinin intihara teşebbüs eden kişiyi tanımak olduğunu söyledi.

Demir, müzakereye başladıkları kişinin kimlik bilgilerinden Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaparak, kişi hakkında bilgi edinip müzakere yöntemi belirlediklerini anlattı.

Kişinin intihar teşebbüs sebebini tespit ettikten sonra önerilerde bulunarak kişiyi vazgeçirmeye çalışan Demir, müzakerede bulunduğu 157 vakanın hepsinde de başarılı oldu.

"KİŞİYLE FİZİKSEL TEMAS KURMUYORUZ"

Müzakere uzmanlarından polis memuru Saadettin Çakır, intihar teşebbüsü vakalarında önemli bir detayın da meraklı gözleri etraftan uzaklaştırarak olumsuz bir iletişimi engellemek olduğunun altını çizdi.

İhbar ya da güvenlik kamerası tespiti sonrası hızla olay yerine gittiklerini belirten Çakır, "Öncelikle çevredeki meraklı gözleri olay yerinden uzaklaştırıyoruz. Yaklaşık 15 dakika ile 1,5 saat süren müzakerede teşebbüste bulunan kişiyle kesinlikle fiziksel temas kurmuyoruz." dedi.

Müzakerede bulunduğu 75 kişinin tamamını ikna ettiğini ifade eden Çakır, yaşadığı bir anısını anlattı:

"Köprünün korkuluklarından tutarak vücudunu aşağı sarkıtan bir üniversite öğrencisinin, müzakere sırasında kollarının yorulduğunu ve yavaş yavaş aşağı kaydığını fark ettim. Kendisine 'Seni yukarı çekmemi ister misin?' diye sorduğumda 'Ağabey beni kurtar.' yanıtı alınca görevimin dışına çıkarak ellerinden tutup yukarı çektim. Boynuma sarılıp ağlayan öğrenci, mezun olduktan sonra diplomasıyla gelip teşekkür etti."

"ÖNEMLİ OLAN PROBLEMİN TESPİTİ"

Hedeflerinin kişiyi ikna ederek intihardan vazgeçirmek olduğunu anlatan polis memuru Fikret Erdoğan, müzakerede teşebbüse neden olan problemin tespitinin hayati öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

Kişinin stres seviyesine göre müzakere yöntemi belirlediklerini aktaran Erdoğan, problemin çözümüne yönelik önerilerde bulunup vatandaşı kurtarmaya çalıştıklarını söyledi.

Başarılı geçen her müzakerede insan hayatını kurtarmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Erdoğan, "Görevimiz hayat kurtarmak." dedi.

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