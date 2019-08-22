Beşiktaş, Tottenham Hotspur'dan kanat oyuncusu Kevin N'Koudou'yu transfer ettiğini resmen açıkladı.
İstanbul'a dün gece gelen Fransız sol kanat oyuncusu sağlık kontrollerinin ardından sözleşmeyi imzaladı.
4 YILLIK SÖZLEŞME
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
"Tottenham kulübünden transfer edilen Georges-Kevin N’Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncumuza hoş geldin der, başarılar dileriz."
Geçtiğimiz sezon kiralanan Adem Ljajic'in bonservisini alan Beşiktaş, Victor Ruiz, Tyler Boyd, Pedro Rebocho ve Douglas'ı da kadrosuna katmıştı.
N'Koudou, geçen sezon kiralık olarak Monaco'nun formasını giydi. Marsilya, Nantes, Tottenham, Burnley ve Monaco formaları giyen Fransız futbolcu, bu takımlarda toplam 119 maça çıktı ve 14 gol, 10 asist kaydetti.
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