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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler | Son dakika haberleri

        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarına devam ediliyor. Gözaltına alınan ağabey E.G. İstanbul'a getirildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.08.2024 - 08:06 Güncelleme: 29.08.2024 - 08:06
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        Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

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        ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da 8 gündür aranan, 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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        Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır’ın merkeze bağlı Tavşantepe mahallesinde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır" ifadelerine yer verdi.

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        AĞABEY İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan ağabeyi İstanbul'a gönderildi.

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        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 yaşındaki Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

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        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin kayıp kızın ağabeyi E.G. (18) olduğu, kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için şüphelinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

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        DEREDEKİ TERLİK DE NARİN'E AİT DEĞİL

        Ekiplerce, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve dün akşam saatlerinde iş makinesinin desteğiyle Eğertutmaz Deresi'nde başlatılan çalışma bugün de sürdü.

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        Aramalar sırasında deredeki akıntıyla giden bir terliği fark eden çevredekiler, jandarmaya haber verdi. Terliği sudan çıkaran ekipler, durumu aileye bildirdi. Güran ailesinin beyanı üzerine terliğin Narin'e ait olmadığı belirlendi.

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        MAHALLEDEKİ ÇOCUKLARA 'PSİKOSOSYAL' DESTEK DEVAM EDİYOR

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarının yürütüldüğü mahalledeki çocuklar ve aileler için psikososyal destek ekipleri çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

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        Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki evladımız Narin’in ailesine kavuşması en büyük temennimiz. Bakanlık olarak ilk günden beri ailemizin yanındayız. Olaydan etkilenen mahalle sakini yavrularımız ve aileleri için Psikososyal Destek Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

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        4 METRELİK SU KUYUSUNDA ARAMA

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran için başlatılan arama çalışmalarının 8’inci gününde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin mahalledeki su kuyularında başlattığı çalışmalar sürüyor. Dalgıç ekipler, derinliği 4 metreyi bulan su kuyularına yeniden girerek, arama çalışması yaptı. Aramalarda Narin’e bir ize rastlanmadı.

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