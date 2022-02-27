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Haberler Dünya Avrupa SON DAKİKA | NATO ve Almanya'dan flaş adım, Rusya'ya karşı 40 bin asker! - Ukrayna Rusya savaşı son durum haberleri
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Son dakika haberi: NATO ve Almanya'dan flaş adım! Doğu Avrupa'ya 40 bin asker, tank ve füze

Son dakika haberine göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında NATO'nun ilk kez toplu savunma kapsamında harekete geçirdiği NATO Mukabele Kuvveti (NRF), yaklaşık 40 bin askerden oluşan ve krizlere hızlı karşılık verme imkanına sahip çok uluslu gücün Doğu Avrupa'da konuşlandıracağı açıklandı. Alman hükümeti, Ukrayna silahlı kuvvetlerini desteklemek için Alman ordusunun stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı aldı ve Estonya'ya eski Doğu Almanya'nın stoklarından kalan 9 obüsü Ukrayna'ya vermesi için izin verdi. Öte yandan İngiltere ordusu Estonya´daki mevcudiyetini iki katına çıkartacağı bildirildi. Diğer yandan Hollanda, Ukrayna'ya Alman yapımı 50 tanksavar gönderme kararı aldı

SON DAKİKA | NATO ve Almanya'dan flaş adım, Rusya'ya karşı 40 bin asker! - Ukrayna Rusya savaşı son durum haberleri
NATO ve Almanya'dan çok önemli hamle! 40 bin asker, tank ve füze
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AA

Son dakika haberine göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında NATO'nun ilk kez toplu savunma kapsamında harekete geçirdiği NATO Mukabele Kuvveti (NRF), yaklaşık 40 bin askerden oluşan ve krizlere hızlı karşılık verme imkanına sahip çok uluslu güç olarak biliniyor.

İLK KEZ DOĞU AVRUPA'DA KONUŞLANACAK

AA'da yer alan son dakika haberine göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, video konferans yöntemiyle düzenlenen olağanüstü nitelikli NATO zirvesi sonrasında ittifakın Mukabele Kuvveti'nin ilk kez Doğu Avrupa'ya konuşlandırılacağını açıkladı.

NRF'YE GÖREVLENDİRME YAPILDI

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters da NATO ülkelerinin gelişen güvenlik ortamı uyarınca mukabele planlarının onaylanması üzerine Mukabele Kuvveti'nin unsurlarını görevlendirdiklerini duyurdu.

"BU TARİHİ BİR ANDIR"

Son dakika haberine göre Wolters, "Bu, tarihi bir andır ve ittifak, caydırıcılık ve savunma rolü içinde ilk kez bu yüksek hazırlıklı kuvvetleri görevlendirmiştir" açıklamasını yaptı.

40 BİN ASKERLİK ÇOK ULUSLU GÜÇ

NATO Mukabele Kuvveti, NATO'nun 2002 yılında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'daki zirvesinde alınan kararla kuruldu. NRF, yüksek hazırlık seviyesine sahip hava, deniz ve kara unsurlarından oluşuyor. Yaklaşık 40 bin asker NRF içinde görev yapıyor. Genel komuta görevi Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı'nda (SACEUR) bulunuyor.

Güçlü muharebe yeteneği ve esnek hareket kabiliyetine sahip bu birlikler, yılın 365 günü ve 7 gün 24 saat güvenlik krizlerine karşılık vermek üzere hazır tutuluyor. NRF, sadece krizlere karşılık vermede değil, afetlerde de görevlendirilebilecek şekilde hazır bekletiliyor.

NATO ülkeleri, Mukabele Kuvveti'ne dönüşümlü olarak her yıl katkıda bulunuyor. Kuvvetin içinde hava, deniz, ve kara birliklerinin yanı sıra özel operasyon birlikleri görev yapıyor.

Kuvvetin komutası Hollanda'nın Brunssum ve İtalya'nın Napoli kentlerindeki Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlıkları arasında değişimli olarak icra ediliyor.

NRF İÇİNDEKİ ÖNCÜ KUVVET VJTF

NRF içinde Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Gücü (VJTF) yer alıyor. Yaklaşık 5 bin askerden oluşan kara birliğinin yanı sıra hava, deniz ve özel operasyon birlikleri, VJTF içinde hazır tutuluyor.

Bu birlikler, gerekli hallerde 2-3 gün içinde harekete hazır hale geliyor. VJTF'nin komutasını müttefik ülkeler dönüşümlü şekilde yerine getiriyor. NATO müttefikleri, 2014 yılında Mukabele Kuvveti'ni geliştirmeye karar verdi. VJTF, bu amaçla "öncü güç" olarak oluşturuldu.

VJTF içindeki kara unsurlarının komutasını 2021'de Türkiye yürütmüştü. Türkiye, NATO Mukabele Kuvveti için Deniz Unsur Komutanlığı görevini 2023 yılında, Hava Unsur Komutanlığı görevini de 2025 yılında icra edecek.

NATO Mukabele Kuvveti içinde bir de deniz unsuru yer alıyor. Deniz unsuru, NATO Daimi Deniz Görev Grupları ve Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Gruplarına bağlı olarak görev icra ediyor.

Bunların dışında Mukabele Kuvveti içinde muharip hava ve hava destek unsuru, Özel Operasyonlar Kuvveti ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma görev gücü bulunuyor.

NRF unsurları, daha önce Ağustos 2021'de NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinden sonra NATO ile çalışan Afganistanlılar ve ailelerinin tahliyesini desteklemek için aktif hale getirilmişti. NRF, güvenlik krizlerine karşılık vermek üzere toplu savunma kapsamında harekete geçirilmemişti.


ALMANYA'DAN UKRAYNA'YA 1000 TANK VE 500 STINGER FÜZESİ GÖNDERME KARARI


Alman hükümeti, Ukrayna silahlı kuvvetlerini desteklemek için Alman ordusunun stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı aldı.

UKRAYNA'YA 9 OBÜS VERMEK İSTEYEN ESTONYA'YA ONAY VERDİ


Alman hükümetinin, Estonya'ya eski Doğu Almanya'nın stoklarından kalan 9 obüsü Ukrayna'ya vermesi için izin verdiği bildirildi.

Alman hükümetinin basın ofisinden yapılan açıklamada, hükümetin eski Doğu Almanya ordusu stoklarından kalan "D30" tipi 9 obüsün ve mühimmatın Ukrayna'ya verilmesi için Estonya'ya onay verdiği belirtildi.

Açıklamada, Hollanda'ya da Alman yapımı 400 tanksavarın Ukrayna'ya verilmesi için izin verildiği aktarıldı.

Daha önce belirli şartlarla Finlandiya'ya satılan ardından Estonya'ya devredilen obüslerin Ukrayna verilmesi için Estonya, uzun süreden beri Almanya'nın onayını bekliyordu.

Almanya'dan silah alan ülkelerin, bu silahları üçüncü bir ülkeye satabilmesi için Almanya'nın onayı gerekiyor.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit de daha önce, Ukrayna silahlı kuvvetlerini desteklemek için ordu stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı alındığını duyurmuştu.

İNGİLTERE ORDUSU ESTONYA'DAKİ MEVCUDİYETİNİ İKİ KATINA ÇIKARTIYOR

DHA'nın haberine göre İngiltere Savunma Bakanlığı´ndan bugün yapılan açıklamada, İngiliz ordusunun NATO'nun doğu cephesini desteklemek için Rusya´nın sınır komşusu Estonya´ya doğru yola çıktığını belirtti. Bakanlık, birliklerin ulaşmasıyla Estonya´daki askeri mevcudiyetlerinin iki katına çıkacağını vurguladı.


Savunma Bakanlığı, Akdeniz´de NATO tatbikatında olan devriye gemisi HMS Trent ve beraberindeki Merlin Helikopterleri ile RAF P8 Poseidon deniz devriye uçakları, İngiltere'den yola çıkacak hava savunma muhrip HMS Diamond ile birleşerek Estonya´ya doğru ilerleyeceğini açıkladı.

1000 İNGİLİZ ASKERİ ESTONYA´DA NATO GÖREVİNE KATILACAK

Almanya'dan Estonya'ya gelen Royal Welsh savaş grubunun Challenger 2 tanklarına ve zırhlı araçlarına gelecek günlerde 1000 kadar İngiliz askerinin katılacağını ifade edildi. İngiliz askerlerinin mühimmatla birlikte Estonya´ya gelmesiyle ülkedeki İngiliz kuvvetleri askeri mevcudiyetini ikiye katlayacağı belirtildi. RAF Typhoon savaş uçaklarının ise Romanya ve Polonya üzerindeki NATO hava sahasında devriye gezdiği ifade edildi.

HOLLANDA, UKRAYNA'YA ALMAN YAPIMI 50 TANKSAVAR GÖNDERECEK


Hollanda, Ukrayna'ya Alman yapımı 50 tanksavar gönderme kararı aldı.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'ya ek askeri malzeme desteğinde bulunulacağı belirtildi.

Bu kapsamda, Ukrayna'ya Alman yapımı 50 tanksavar gönderileceği, ayrıca Almanya ile Slovakya'ya bir Patriot hava savunma sistemi gönderme olasılığının görüşüldüğü ifade edildi.

Savunma Bakanlığından bu sabah yapılan açıklamada, Ukrayna'ya en kısa sürede 200 Stinger uçaksavar füzesi tedarik edileceği bildirilmişti.

Hollanda hükümeti 18 Şubat'ta da Ukrayna'ya radar ve miğfer gibi çeşitli askeri malzeme yardımında bulunulacağını açıklamıştı.

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