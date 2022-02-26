Ukrayna açıkladı! İşte Rusya'nın kayıpları! 0:00 / 0:00

AA

Son dakika haberler... Ukrayna İçişleri Bakanlığı bu sabah yerel saatle 06.00 itibariyle Ukrayna ordusunun ülke genelinde 3 bin 500'den fazla Rus askerini öldürdüğünü, 200'den fazla Rus askerini esir aldığını, 14 savaş uçağını ve 8 helikopteri düşürdüğü açıklandı.

102 TANK VE 536 ZIRHLI ARAÇ İMHA EDİLDİ

AA'da yer alan son dakika haberine göre Bakanlık çatışmaların devam ettiğini belirterek 102 Rus tankı ve 536 zırhlı askeri aracı imha ettiklerini ifade etti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayil Podolyak yaptığı açıklamada, 15 topçu ve 'Buk' füze sisteminin de kullanılamaz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

"BİRLİKLERİNİN YERİNİ DEĞİŞTİRDİLER"

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı açıklamayı teyit ederek Rus ordusunun sınır bölgelerindeki birliklerinin yerini değiştirmeye başladığını vurguladı.

KARADENİZ KIYISINDA ÇATIŞMA

Bakanlık ayrıca Rus ordusunun Karadeniz ve Tuna Nehri kıyıları boyunca insansız hava araçlarıyla keşif yaptığını açıkladı.

"RUS İHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ"

Son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı Deniz Muhafızları gemisinin Odessa yakınlarındaki Çornomorsk kıyılarında devriye gezdiğini, zaman zaman sıcak çatışmanın yaşandığı ve Rus ordusuna ait insansız hava aracını düşürdüğü ifade edildi.