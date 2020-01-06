NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, üye devletlerin temsilcileriyle yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
Stoltenberg, NATO'nun Irak'taki eğitim misyonunu askıya aldığını duyurarak, ülkedeki durum sakinleşince misyona devam etmeye hazır olduklarını söyledi.
Stoltenberg, "İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda hemfikiriz" dedi
Toplantıda NATO müttefiklerinin itidal çağrısı yaptıklarını belirten Stoltenberg, İran'ın tansiyonu artırdığını savundu.
Tüm müttefik ülkelerin İran'ın bölgedeki 'terörist gruplara' desteğine ilişkin kaygılarını paylaştığını belirten NATO Genel Sekreteri, ABD'nin İranlı general suikast konusunda mantıklı bir izahat sunduğunu ifade etti.
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