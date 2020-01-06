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HaberlerDünya

Son dakika... NATO'dan flaş İran açıklaması!

Son dakika! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, müttefik devletlerin temsilcileriyle yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, İran'ın bölgedeki gruplara desteğinden dolayı tüm müttefik ülkelerin kaygılı olduğunu belirterek, itidal çağrısında bulundu. Stoltenberg ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini ifade etti

son dakika
HABERTURK.COM

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, üye devletlerin temsilcileriyle yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, NATO'nun Irak'taki eğitim misyonunu askıya aldığını duyurarak, ülkedeki durum sakinleşince misyona devam etmeye hazır olduklarını söyledi.

Stoltenberg, "İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda hemfikiriz" dedi

Toplantıda NATO müttefiklerinin itidal çağrısı yaptıklarını belirten Stoltenberg, İran'ın tansiyonu artırdığını savundu.

Tüm müttefik ülkelerin İran'ın bölgedeki 'terörist gruplara' desteğine ilişkin kaygılarını paylaştığını belirten NATO Genel Sekreteri, ABD'nin İranlı general suikast konusunda mantıklı bir izahat sunduğunu ifade etti.

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