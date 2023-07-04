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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin 1 Ekim 2024'e kadar uzatılması için anlaşmaya varıldı.

2014'ten bu yana NATO Genel Sekreterliği görevini yürüten Stoltenberg'in görev süresi dördüncü kez 1 yıl daha uzatıldı.

Eski Norveç Başbakanı Stoltenberg'in NATO liderliği, ittifak içinde geniş kabul görüyor.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 4, 2023

Görev süresinin uzatılmasından onur duyduğunu dile getiren 64 yaşındaki Stoltenberg, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Stoltenberg açıklamasında, "NATO Müttefiklerin Genel Sekreterlik görev süremi 1 Ekim 2024'e kadar uzatma kararından onur duydum. Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki transatlantik bağ, yaklaşık 75 yıldır özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi sağladı ve daha tehlikeli bir dünyada ittifakımız her zamankinden önemli." ifadelerini kullandı.

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