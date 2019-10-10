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HaberlerDünyaSon dakika! NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor - Haberler

Son dakika! NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11 Ekim 2019 tarihinde NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Türkiye'ye geliyor. Stoltenberg'in ziyareti hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

NATO Genel Sekreteri

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 11 Ekim 2019 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. NATO Genel Sekreterinin İstanbul’da, Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmesi öngörülmektedir." denildi.

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