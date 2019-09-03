SON DAKİKA

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTeknolojiSon dakika açıklama: Netflix'ten ilk açıklama geldi

Son dakika! Netflix'ten ilk açıklama

HABERTURK.COM

Son dakika haberi... İnternet üzerinden yapılan yayınlara getirilen lisans zorunluluğuyla ilgili olarak Netflix'ten beklenen açıklama geldi. RTÜK'ün Netflix'in lisans için başvurduğunu duyurmasının hemen ardından Türkiye'deki yatırımlarına devam edeceğini açıklayan Netflix, "Türkiye’de 1.5 milyon üyeye sahibiz. Sunduğumuz ebeveyn kontrollerini daha da güçlendirecek adımlar atmak üzere yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz, çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden etkin bir şekilde koruyabilmek” dedi.

SON DAKİKA

İnternet üzerinden yapılan yayınlara getirilen lisans zorunluluğuyla ilgili olarak Netflix'ten beklenen açıklama nihayet geldi. RTÜK'ün Netflix'in lisans için başvurduğunu duyurmasının hemen ardından Türkiye'deki yatırımlarına devam edeceğini açıklayan Netflix, Türkiye’deki üye sayısının da ilk kez resmi olarak paylaştı. 

‘TÜRKİYE’DE 1.5 MİLYON ÜYEMİZ VAR’

 1 Ağustos’ta yayımlanan RTÜK yönetmeliği kapsamında şart koşulan lisans için başvuru yaptığını duyuran Netflix, Türkiye’de 1.5 milyon üyelerinin bulunduğunu da açıkladı. 

EBEVEYN KONTROLLERİNİ ARTIRACAK

Netflix Türkiye ekibi tarafından lisans başvurusu ve Türkiye’deki üye sayısı ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İnternet yayınlarına yönelik getirilen yeni düzenlemenin gerektirdiği üzere lisans başvuru sürecimizi başlattık. Türkiye’de sayıları gittikçe artan 1.5 milyon üyeye sahibiz. Üyelerimizin dünyanın dört bir yanından sunduğumuz zengin içerik çeşitliliğine ve Türkiye’den dünyaya taşıdığımız yerel hikayelere değer verdiğine inanıyoruz."

Netflix sözcüsü tarafından yapılan açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Bu nedenle bir yandan Türkiye’deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyor, diğer yandan da sunduğumuz ebeveyn kontrollerini daha da güçlendirecek adımlar atmak üzere yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz, üyelerimizin tercih ettikleri içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlarken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden etkin bir şekilde koruyabilmek.”

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: RTÜK'ten Netflix açıklaması! Türkiye'den çekilecek mi?
TEKNOLOJİRTÜK:Netflix dahil 600 başvuru aldık
Son dakika: Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? RTÜK'ten açıklama geldi
TEKNOLOJİNetflix Türkiye'den çekiliyor mu?
Son dakika: Netflix Türkiye'den ayrılıyor mu? RTÜK'ün tanıdığı süre doldu!
TEKNOLOJİNetflix ve benzerleri için süre doldu!
Bu haberi okumadan yeni telefon almayın!
TEKNOLOJİBu haberi okumadan yeni telefon almayın!
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali’nde Şampiyon belli oldu
TEKNOLOJİ1 milyon kişilik final!
E-mail adresi nasıl alınır? E-mail adresi oluşturma 2019
TEKNOLOJİE-mail adresi nasıl alınır?
INSTAGRAM DONDURMA: İnstagram hesabı dondurma nasıl yapılır?
TEKNOLOJİİnstagram hesabı dondurma nasıl yapılır?
Twitter kurucusu Dorsey'in hesabı ele geçirildi
TEKNOLOJİTwitter kurucusu Dorsey'in hesabı ele geçirildi
Türkiye'de kullanılan işletim sistemelerinin yüzde 38'i eski
TEKNOLOJİSahibi bıraktı, Türkler bırakmıyor!
Siber saldırıların yeni hedefi “bağlı arabalar”
TEKNOLOJİHacker'lar bu arabaları gözüne kestirdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X