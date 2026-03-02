Canlı
        Son dakika: Nevşehir'de silahlı kavga: 1 ölü

        Nevşehir’de silahlı kavga: 1 ölü

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde belediyede çalışan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

        Giriş: 02.03.2026 - 16:32
        Mesai arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü

        Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde belediyede çalışan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ ETTİ

        Edinilen bilgilere göre Mustafapaşa Belediyesi’nde görev yapan Aziz A. (46) ile mesai arkadaşı Sezgin Y. (47) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, iddiaya göre Aziz A. yanında bulunan av tüfeğiyle Sezgin Y.’ye ateş etti.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sezgin Y.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, şüpheli Aziz A.’nın gözaltına alındığı öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

