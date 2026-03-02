Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde belediyede çalışan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ ETTİ

Edinilen bilgilere göre Mustafapaşa Belediyesi’nde görev yapan Aziz A. (46) ile mesai arkadaşı Sezgin Y. (47) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, iddiaya göre Aziz A. yanında bulunan av tüfeğiyle Sezgin Y.’ye ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sezgin Y.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, şüpheli Aziz A.’nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.