ABD'nin dünyaca ünlü New York'taki Times Meydanı'nda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu grup tarafından Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen ve tepkiler karşısında kaldırılan reklama karşılık bugün dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı.
Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) organizasyonuyla Times Meydanı'nı dolaşan kamyonetteki dijital ekranda FETÖ örgütünün iç yüzünü ve 15 Temmuz darbe girişimini anlatan görseller yayınlandı.
Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, New York’taki reklam panolarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlattığını duyurmuştu.
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