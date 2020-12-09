Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, PSG - Başakşehir maçında Pierre Webo´ya yapılan ırkçı saldırı ile ilgili yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Özdemir, maçın ertelenmesi ile ilgili "“UEFA maçı erteleyerek çok doğru karar verdi. Futbolcuların bu psikolojide oynamaları çok zordu" ifadelerini kullandı.

Özdemir, yayıncı kuruluşa olayın ilk yaşandığı anda yaptığı açıklamalarda ise şu ifadeleri kullandı:

Webo´ya yapılan ırkçı saldırının cezasız kalmayacağına inandıklarını belirten Nihat Özdemir, "Senelerdir UEFA ve FIFA ırkçılık konusunda ciddi duruşlar sergiliyor. Biz de TFF olarak ülkemizde ırkçılık yaşanmaması için gerekli bütün tedbirleri alıyoruz. Bu konuda hiçbir zaman taviz vermeden yolumuza devam ettik. Maalesef UEFA´nın en elit hakemlerinin görev aldığı karşılaşmada kabul edilemez bu olay yaşandı. Tabii burada bir hakemin yaptığı, bütün hakem, UEFA camiasına tenkit edilmemeli. UEFA´nın bu konuda ciddi durması gerektiğine ve gerekli cezaları vereceği inancındayız. UEFA´nın bütün yetkilileri, başkanıyla dahil ben ve arkadaşlarım görüşme halindeyiz. Bu konuda Webo´ya yapılan bu saçma hareketin cezasız kalmayacağını ifade ediyorlar. Ancak bu maç ne olursa olsun çıkıp oynanmalı. Göksel Gümüşdağ ile de konuşuyorum. Başakşehir´in isteği hakemin görev almaması veya maçın başka hakemle yürütülmesi. Ancak haklıyken haksız duruma düşmeyelim. Bu maçın oynanıp, sonlanması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAŞAKŞEHİR MAÇA ÇIKMAZSA HAKLIYKEN HAKSIZ DURUMA DÜŞER

Başakşehir´in maça çıkmaması halinde haklıyken haksız duruma düşeceğine dikkat çeken Özdemir, "Başakşehir maça çıkmazsa UEFA´nın disiplin kuruluna sevk edilecek. Ancak oradan nasıl bir karar çıkar bilemem. Başakşehir haklı tarafken, çıkmadığı takdirde haksız duruma düşecek. Disiplin kuruluna sevk edilecekler. Biz orada da konunun takipçisi olacağız. Bu UEFA´nın kararı orada nasıl bir karar çıkar kestirmek zor. Şu an bekleme halindeyiz" diye konuştu.

SERVET YARDIMCI'DAN SERT TEPKİ

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yapılan ırkçı söyleme, turuncu-lacivertli kulübün tepkisinin haklı olduğunu söyledi.

Yardımcı, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain (PSG) karşılaşmasında Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Webo'ya ırkçı söylemde bulunması ve Medipol Başakşehir'in maçtan çekilmesini değerlendirdi.

Yardımcı, yaptığı açıklamada, "Dördüncü hakemin Webo'yu 'Negro' diye çağırması kabul edilir bir durum değil. Başakşehir, tepki göstermekte haklı. Hiç onaylamadığımız gelişmeler. Irkçılık, UEFA'nın da üzerinde durduğu bir durum. Maalesef yaşanmaması gerekiyordu ama yaşandı. Ancak maç birazdan başlayacak. Önemli olan maçın başlaması." diye konuştu.

Coltescu'nun hakemlik hayatının biteceğini aktaran Servet Yardımcı, "Kesinlikle kabul edilemez bir gelişme. Bunun bir mazereti olamaz. Dördüncü hakemin yaptığı halt etmek. Dolayısıyla o hakemlik hayatını bitirdi. UEFA'nın da onaylamadığı, kabul edilemez bir gelişme oldu. Hakemler gerekli cezayı alacaklar. Bizler de takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.