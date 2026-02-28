Canlı
        Son dakika: Numan Kurtulmuş'tan 28 Şubat mesajı: Hiçbir vesayet odağı kalmadı

        Numan Kurtulmuş'tan 28 Şubat mesajı: Hiçbir vesayet odağı kalmadı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28 Şubat'ın yıldönümünde, "28 Şubat postmodern darbecilerinin sebep olduğu haksızlıkların yükünü omuzlarında taşıyan tüm mağdurları saygıyla anıyor, yaşananların tekerrür etmemesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade ediyorum" dedi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 13:20
        Kurtulmuş: Hiçbir vesayet odağı kalmadı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ülkemizin geleceğinde benzer acıları üretecek hiçbir müdahale zemini, hiçbir vesayet odağı kalmamıştır. Milletimiz her türlü darbe girişimine karşı durarak, geleceği kardeşlik ve dayanışma ruhuyla inşa etmeyi sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

        Kurtulmuş, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 28 Şubat döneminde askeri ve sivil vesayetçi kurumlarla, milli iradenin tahakküm altına alınmak istendiğini anımsattı.

        O dönemin, inanç hürriyetinin daraltıldığı bir dönem olarak hafızalarda yer aldığını belirten Kurtulmuş, Türkiye demokrasisinin, geçmişin yanlışlarıyla yüzleşip dersler çıkarabildiği ölçüde güçlendiğini vurguladı.

        Kurtulmuş, meşruiyetin yegane kaynağının milli irade olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Devletin tüm kurumları, hiçbir vatandaşını kimliği, kıyafeti, kanaati ve yaşam tarzı üzerinden dışlamayan bir işleyişi sürdürmek zorundadır. Toplumsal barışın temeli, farklılıklarımızı çatışma sebebi değil, ortak zenginliğimiz olarak görmektir. Bugünkü görevimiz, adalet duygusunu tahkim eden, milli hassasiyetlerimizi koruyan ve özgürlükleri genişleten zemini kararlılıkla büyütmektir. Artık ülkemizin geleceğinde benzer acıları üretecek hiçbir müdahale zemini, hiçbir vesayet odağı kalmamıştır. Milletimiz her türlü darbe girişimine karşı durarak, geleceği kardeşlik ve dayanışma ruhuyla inşa etmeyi sürdürecektir. 28 Şubat postmodern darbecilerinin sebep olduğu haksızlıkların yükünü omuzlarında taşıyan tüm mağdurları saygıyla anıyor, yaşananların tekerrür etmemesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade ediyorum."

