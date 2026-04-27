Ünlü et restoranı sahibi Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe “çocuğun fuhşuna aracılık etme” suçundan tutuklandı.

FUHUŞ OPERASYONU

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu önceki geçtiğimiz günlerde fuhuş operasyonu yaptı. Gözaltına alınan şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde yeni delillere ulaşıldı.

Bunun üzerine ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Bu kez gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“NUSRET’İN KARDEŞİNE ÇOCUK FUHŞUNA ARACILIK ETTİ”

Şüphelilerden birinin ise fuhuş eylemlerine aracılık ettiği tespit edilen ve “çocuğun fuhşuna aracılık etme suçundan” suçundan tutuklanan kişinin ünlü et restoranı zinciri sahibi olan Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe olduğu ortaya çıktı. Gökçe’nin 10 gün öne tutuklandığı ortaya çıktı.

DAHA ÖNCE DE YETİŞKİN FUHŞUNDAN ALINMIŞTI

Özgür Gökçe İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 12 Nisan günü gözaltına alınmıştı. Gökçe’nin kadınlar ve erkekleri tanıştırarak maddi menfaat sağladığına yönelik beyan bulunuyordu. Söz konusu İddiaları reddeden Gökçe, serbest bırakılmıştı.