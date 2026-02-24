Canlı
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: O anlar kamerada! Cami tavanı alçısı cemaatin üstüne düştü | Son dakika haberleri

        O anlar kamerada! Cami tavanı alçısı cemaatin üstüne düştü

        Şanlıurfa'da Hacı Musa Kızıldemir Camisi'nde namaz sırasında tavandaki alçının bir kısmı cemaatin üzerine düştü. Kısa süreli paniğe yol açan olayda yaralanan olmazken, o anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı

        Giriş: 24.02.2026 - 15:21
        Tavan alçısı cemaatin üstüne düştü
        Şanlıurfa'da bir caminin tavan alçısının cemaatin üzerine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        NAMAZ ESNASINDA YAŞANDI

        İHA'nın haberine göre; Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde caminin tavan alçısı, namaz esnasında cemaatin üstüne düştü.

        ALÇININ BİR KISMI DÜŞTÜ

        Mehmetçik Mahallesi'nde bulunan Hacı Musa Kızıldemir Camisi'nde tavandaki alçının bir kısmı henüz belirlenemeyen nedenle namaz kılan cemaatin üzerine düştü.

        YARALANAN YOK

        Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda yaralanan olmadı.

        PANİK ANLARI KAMERADA

        Olay anı caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, namaz sırasında tavandan alçı parçalarının düşmesi ve cemaatin yaşadığı panik anları yer aldı.

        #Şanlıurfa
