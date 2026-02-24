O anlar kamerada! Cami tavanı alçısı cemaatin üstüne düştü
Şanlıurfa'da Hacı Musa Kızıldemir Camisi'nde namaz sırasında tavandaki alçının bir kısmı cemaatin üzerine düştü. Kısa süreli paniğe yol açan olayda yaralanan olmazken, o anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı
Giriş: 24.02.2026 - 15:21 Güncelleme:
Şanlıurfa'da bir caminin tavan alçısının cemaatin üzerine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
NAMAZ ESNASINDA YAŞANDI
İHA'nın haberine göre; Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde caminin tavan alçısı, namaz esnasında cemaatin üstüne düştü.
ALÇININ BİR KISMI DÜŞTÜ
Mehmetçik Mahallesi'nde bulunan Hacı Musa Kızıldemir Camisi'nde tavandaki alçının bir kısmı henüz belirlenemeyen nedenle namaz kılan cemaatin üzerine düştü.
YARALANAN YOK
Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda yaralanan olmadı.
PANİK ANLARI KAMERADA
Olay anı caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, namaz sırasında tavandan alçı parçalarının düşmesi ve cemaatin yaşadığı panik anları yer aldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ