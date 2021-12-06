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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Oğlu intihar eden doktor kayıplara karıştı
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Oğlu ölen doktor kayıplara karıştı!

Aksaray’da dün 14 yaşındaki oğlu intihar eden doktor baba, bugün kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde evden çıkan ve kendisinden hiç haber alınamayan doktorun sosyal medya mesajı sevenlerini endişeye bürüdü. Kentte tüm birimler tarafından hummalı bir arama çalışması başlatılırken, emniyet drone ile arama yaptı

Son dakika: Oğlu intihar eden doktor kayıplara karıştı
Oğlu ölen doktor kayıplara karıştı!
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İHA

Aksaray'da dün yürek yakan bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Kaan Yılmaz dün girdiği bunalım sonucu Taşpazar Mahallesindeki evlerinin 5. katının balkonundan atlayarak intihar etti.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İHA'da yer alan habere göre ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan 14 yaşındaki Kaan Yılmaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BABADAN HABER ALINAMIYOR

Olayın ardından Kaan Yılmaz’ın babası Dr. Timur Yılmaz’dan bugün sabah saatlerinden buyana haber alınamıyor. Sosyal medya mesajını gören sevenleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

"SENİ ASLA BIRAKMAM"

Sabah erken saatlerde Taşpazar Mahallesindeki evinden çıkarak 68 BD 868 plakalı aracıyla evden ayrılan doktordan halen haber alınamazken, sosyal medya hesabında yaptığı, “Olmadı, olduramadım, olacak. Kavuşma vakti. Doğduğunda söylemiştim. Seni asla bırakmam” mesajı sevenlerini endişeye bürüdü.

EKİPLER KAYIP BABAYI ARIYOR

Hürriyet Mahallesi 9 Nolu Sağlık Ocağı'nda Aile Hekimi olarak görev yapan baba Dr. Timur Yılmaz emniyet, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Yardım Hizmetleri Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince aranıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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