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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Oğlunu alevlerden kurtaran baba hayatını kaybetti! - Haberler
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Son dakika haberler... Aydın'da evinde çıkan yangında oğlunu alevlerden kurtaran baba hayatını kaybetti

Aydın'da feci bir olay meydana geldi. Kentin Söke ilçesinde bir evde çıkan yangında oğlunu alevlerin arasından kurtaran baba, zehirlenme nedeniyle yaşamını yitirdi

Son dakika: Oğlunu alevlerden kurtaran baba hayatını kaybetti! - Haberler
Oğlunu alevlerden kurtaran baba hayatını kaybetti!
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AA

İlçede Hüseyin Çalı'ya (57) ait çiftlik evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalı, birlikte yaşadığı oğlunu kurtardıktan sonra tekrar yanan eve girdi. Alevlerin arasında kalan Çalı, dumandan zehirlendi.

AA'da yer alan habere göre, çevredekilerin yardımıyla dışarıya çıkarılan babaya müdahale eden 112 Acil Servis ekipleri, Çalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çalı'nın cansız bedeni Söke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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