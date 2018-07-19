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"Keşke böyle bir rekorun sahibi olmasaydım, OHAL bu kadar uzun sürmeseydi. 'Bir tane KHK çıkaracağız' denilmesinden sonra 36 KHK çıkarıldı. Gerçekten OHAL kaldırılmadı; getirilen kanun teklifiyle OHAL 3 yıllığına kalıcı hale getirildi. OHAL o kadar çok suistimal edildi ve o kadar çok hükümetin hoşuna gitti ki 'kardeşim 3 ayda bir ne uzatıyorsunuz, 3 yıllığına uzatın bu işten kurtulalım' dediler. AKP, 2 yıl boyunca kendine muhalif olan herkesi bu OHAL süresince yok etmeye çalıştı, artakalanları da bundan sonraki 3 yıl içinde yok etmeyi planlıyor.