OHAL'in ilanını, sakal bırakarak 2 yıl boyunca protesto eden eski CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, sürecin sona ermesi üzerine sakallarını kestirdi.
TBMM'deki berber salonuna beraberinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve bazı milletvekilleriyle gelen Atıcı, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Atıcı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da OHAL ilan edildiğini anımsatarak, OHAL'e gerek bulunmadığını, devletin güçlü olduğunu, teröristlerle hukuk içinde kalarak OHAL ilan edilmeden de mücadele edileceğini söylediklerini anımsattı.
Atıcı, AK Parti Hükümeti'nin, darbe girişimini fırsata çevirerek, OHAL ile ilgili olmayan, anayasaya aykırı bir çok düzenleme yaptığını savundu.
"SAKALIMIN HER TELİYLE, HER GÜN MÜCADELE ETTİM"
Atıcı, "Ben de o günden bugüne kadar OHAL uygulamasıyla sakalımın her teliyle, her gün mücadele ettim, bugüne kadar geldik. OHAL uygulamasını protesto etmek amacıyla uzattığım sakalım, her gün, her yerde konu oldu. Bir noktada amacına ulaştı ve Türkiye, her gün OHAL'i hatırladı, OHAL'in kötülüklerini bir kez daha anımsamış oldu." diye konuştu.
Atıcı, bildiği kadarıyla parlamento tarihinde en uzun siyasi eylemi yaptığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Keşke böyle bir rekorun sahibi olmasaydım, OHAL bu kadar uzun sürmeseydi. 'Bir tane KHK çıkaracağız' denilmesinden sonra 36 KHK çıkarıldı. Gerçekten OHAL kaldırılmadı; getirilen kanun teklifiyle OHAL 3 yıllığına kalıcı hale getirildi. OHAL o kadar çok suistimal edildi ve o kadar çok hükümetin hoşuna gitti ki 'kardeşim 3 ayda bir ne uzatıyorsunuz, 3 yıllığına uzatın bu işten kurtulalım' dediler. AKP, 2 yıl boyunca kendine muhalif olan herkesi bu OHAL süresince yok etmeye çalıştı, artakalanları da bundan sonraki 3 yıl içinde yok etmeyi planlıyor.
2 yıl uzun, zor geçti. Hele hele Mersin gibi bir yerde sakal uzatma eylemi, beni çok yordu ama onurla verdiğim sözü tutmaya çalıştım. Benim yaptığım barışçıl bir eylem, kimseye zararı yok. Sakalım şimdi 31 santimetre. Belki hatıra olarak saklarım. Kızım, ısrarla sakalımdan bir tutam istiyor."
Atıcı, sakalından dolayı kendisine "OHAL baba", "OHAL dede" denildiğini, Karl Marx'tan Gandalf karakterine kadar geniş yelpazede benzetmeler yapıldığını anlattı. Atıcı, bu iki yılla ilgili bir kitap hazırlığında olduğunu ifade etti.
Konuşmasının ardından Atıcı, berber salonuna geçerek, 2 yıl boyunca uzattığı sakalını kestirdi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Atıcı'nın OHAL'e karşı pasif bir direniş örneği gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:
"İlk anlarda bunun ne demek olduğunu çok hızlı kavramadık ama ne kadar zor ve özveri gerektiren bir eylem olduğunu, her OHAL uzatılışında şahit olduk. OHAL eğer 5 yıl sürse, hocam bu işten 5 yıl vazgeçmeyecekti.
Dün gece itibariyle Türkiye OHAL'den, hocam sakallarından kurtuldu. İktidar partisi, OHAL'i kalıcılaştırmak için yeni bir çaba içinde."
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