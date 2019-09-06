Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İdlib'de yaşanacak olası bir göç dalgasıyla ilgili olarak "Böyle bir şey yaşanırsa Avrupa'nın bundan etkilenmemesi mümkün değildir" dedi.

Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kapıları açarız' açıklamasına ilişkin ise, "Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür. Bu bir gerçektir. Nasıl olsa yeni göç akımı dalgası başlarsa Türkiye bunu göğüsleyecektir yaklaşımı ve rahatlığı, kesinlikle yanlış bir rahatlık ve yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.

Oktay, "Türkiye hiçbir ülkenin bekçisi değildir. Onların göçmen deposu değildir. Oluşturdukları krizlerin de faturasını ödeyecek ülke değildir." dedi.