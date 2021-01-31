Öldürdüğü Arzu'nun kızından para istemiş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Öldürdüğü Arzu'nun kızından para istemiş
ABONE OL

Öldürdüğü Arzu'nun kızına mesaj atıp, 500 Euro istemiş

Samsun'da kayıp Arzu Aygün'ü (36) 42 gün sonra tabancayla vurarak öldürdüğü ortaya çıkınca tutuklanan sevgilisi Muharrem Coşkun'un, cinayetin ardından talihsiz kadının kızı N.S.'ye (16),"Annenin durumu iyi, kendi rızasıyla gitti ama paraya ihtiyacı var" şeklinde mesaj atıp 500 Euro para istediği ortaya çıktı. N.S.'nin ise "Annem için para istediğine inanmıyorum" şeklinde karşılık verip, polise giderek şikâyette bulunduğu belirtildi

SON DAKİKA! Öldürdüğü Arzu'nun kızından para istemiş
Öldürdüğü Arzu'nun kızından para istemiş
0:00 / 0:00
DHA

Samsun'da kayıp arzu Aygün'ü (36) 42 gün sonra tabancayla vurarak öldürdüğü ortaya çıkınca tutuklanan sevgilisi Muharrem Coşkun'un (38),cinayetin ardından talihsiz kadının kızı N.S.'ye (16),mesaj atıp 500 Euro para istediği ortaya çıktı.

Atakum ilçesinde, geçen yıl 17 Aralık'ta evden çıkan 2 çocuk annesi Arzu Aygün, bir daha geri dönmedi. Aygün'ün yakınları Denizevleri Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün'ü bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Aygün ile sevgili oldukları öne sürülen Muharrem Coşkun da dahil, 5 kişinin ifadesine başvurdu.

İTİRAF ETTİ, CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Polis ekiplerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Muharrem Coşkun, yeniden gözaltına alındığı emniyetteki çapraz sorgusunda, Arzu Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cansız bedeninin Terme ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'nde olduğunu itiraf etti. Bölgeye sevk edilen ekipler, Coşkun'un belirttiği bölgede Aygün'ün cansız bedenine ulaştı.

TABANCA İLE BAŞINDAN VURMUŞ

Gözaltına alınan Muharrem Coşkun tutuklanırken, Arzu Aygün'ün cenazesi ise Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bu arada, ön otopsisi yapılan Arzu Aygün'ün ateşli silahla başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Tanınmaz hale gelen Aygün'ün cansız bedeni, detaylı otopsi için Trabzon Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Aygün'ün ailesinden de DNA örnekleri alındı. Aygün'ün cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Terme ilçesi Köybucağı Mahallesi'ne defnedileceği öğrenildi. Olayda kullanılan tabancanın denizde arama çalışmalarına ise devam edildiği belirtildi.

ARZU AYGÜN'ÜN KIZINA IBAN NUMARASI ATTI

Gizlilik kararı alınan olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürerken, Muharrem Coşkun'un, cinayetin ardından hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ettiği, Arzu Aygül´ün kızı N. S.'ye de cep telefonuyla mesaj atıp, para istediği ortaya çıktı. Muharrem Coşkun'un mesajında, "Annenin durumu iyi, kendi rızasıyla gitti ama paraya ihtiyacı var. Bana 500 Euro gönder, ben de annene göndereyim" yazıp, IBAN numarasını yolladığı tespit edildi. Şüphelenen Aygün'ün kızı N.S.'nin ise "An için para istediğine inanmıyorum" şeklinde mesaja karşılık verdiği belirlendi. Mesajdan sonra karakola giden N.S'nin, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne şikâyette bulunup, Avusturya'ya gittiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? 2021 E-Devlet seyahat izin belgesi başvurusu ekranı
GÜNDEMSeyahat İzin Belgesi nasıl alınır?
HES kodu nasıl alınır? HES kodu alma! SMS e-devlet ile HES kodu sorgulama
GÜNDEMHES kodu nasıl alınır?
1000 TL sosyal yardım başvurusu ekranı 2021! E-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgula
GÜNDEM1000 TL sosyal yardım başvuru sonucu sorgula
31 Ocak Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
GÜNDEMEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
Sivas’ta yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oldu
GÜNDEMYoğun tipi hayatı felç etti
8 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu
GÜNDEMGebze'de yürekler ağza geldi!
Marmaris'te heyelan, karayolu trafiğe kapandı
GÜNDEMMarmaris'te heyelan!
Zonguldak'ta TIR'ın dorsesindeki saclar yola savruldu
GÜNDEMTIR'ın dorsesindeki saclar korku saçtı
Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı
GÜNDEMKabe fotoğrafı soruşturmasında flaş gelişme!
Mersin'de aracında silahla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti
GÜNDEMMersin'de vahşi cinayet!