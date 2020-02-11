AA

Konya'nın Halkapınar ilçesinde 12 flamingonun, çetin kış şartlarında öldüğü bildirildi. Havaların aşırı soğuk gitmesi sebebiyle bulundukları alanlardan Konya'nın Halkapınar ilçesindeki İvriz Baraj Gölü'ne sığınan flamingolar, ağır kış koşulları karşısında hayata tutunmaya çalışıyor.

"SICAKLIK EKSİ 17'YE DÜŞTÜ"

AA'da yer alan habere göre sert kış şartlarında zorlanan yaklaşık 300 kadar flamingodan hasta, zayıf veya sakat oldukları tahmin edilen 12 flamingo can verdi. Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, yaptığı açıklamada, ilçede gece eksi 17 dereceye kadar düşen hava koşullarında yaklaşık 300 flamingonun İvriz Baraj Gölü'nde konakladığını söyledi.

"SOĞUK KIŞA DAYANAMADILAR"

Flamingoların ilçenin simgesi haline geldiğini anlatan Bakkal, şöyle konuştu: "Geçtiğimiz gün İvriz Barajı'nda 300 kadar flamingodan maalesef 12'sini ölmüş halde göl kenarında bulduk. Şimdiye kadar böylesi bir toplu ölüm ne duyduk ne de gördük. Bu kuşların ölüm sebebini Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri belirleyecek.

Tahminime göre, açlık sebebiyle zayıf düşen hayvanlar soğuk kış şartlarına dayanamadı. Geri kalan flamingoların havalar ısınıncaya kadar da burada zorlu kış şartlarını atlatmaya çalışacaklarını ve ilk fırsatta beslenebilecekleri alanlara göçeceklerini tahmin ediyorum.''