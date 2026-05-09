        Haberler Gündem Politika Son dakika: Ömer Çelik'ten Burcu Köksal açıklaması

        Ömer Çelik'ten Burcu Köksal açıklaması

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar hakkında, "İl başkanları toplantımızda, grup toplantılarımızda görüyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz" dedi

        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 15:28
        Çelik'ten Burcu Köksal açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları hakkında, "Partimize geçecek belediye başkanlarını zaten il başkanları toplantımızda, grup toplantılarımızda görüyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz" dedi.

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Saha Expo 2026'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları hakkında konuşan Çelik, "Partimize geçecek belediye başkanlarını zaten il başkanları toplantımızda, grup toplantılarımızda görüyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz" ifadelerini kullandı.

        ÖZGÜR ÖZEL'İN AKIN GÜRLEK'E YÖNELİK SÖZLERİ

        Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "CHP Genel Başkanı'nın şöyle bir tablosu var, kendi partisindeki yönetim sorunlarını AK Parti üzerinden değerlendiriyor. Kendi partisini konsolode edememe problemi var. CHP'lilerin CHP'lilerle sorunu vardır, CHP yönetilememektedir. Bunların AK Parti ile ilgisi yoktur. Biz daha önce söyledik, Özgür Özel şimdi gazeteci arkadaşlarımıza çirkin ifadeler kullanıyor, tehdit ediyor. Bunları yaparken demokrasi getireceğinden bahsediyor" dedi.

        Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Muhalefetteyken devlet organlarını, yargı organlarını, bürokratları, gazetecileri tehdit etti. Türkiye'deki problem şudur; CHP açısından CHP'yi kendi rayından çıkaran, genetik müdahalede bulunan bir anlayış söz konusudur. Bizim rakibimiz bu kadar zayıf olmasına sevinmemiz lazım. Siyaset bir bütün, demokrasi bir bütün. Demokrasimiz açısından muhalefet partisinin bu hale düşmesinin bir eksiklik yarattığını düşünüyoruz. CHP'nin üzerindeki en büyük yük CHP yönetimidir. Bu da kendi sorunlarıdır."

