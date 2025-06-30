Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son dakika: On Numara sonuçları açıklandı! 30 Haziran Pazartesi 2025 Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama

        On Numara sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama sayfası

        On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Binlerce kişinin yakından takip ettiği 30 Haziran Pazartesi 2025 On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirildi. İşte Milli Piyango 30 Haziran Pazartesi On Numara çekilişi sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 19:20 Güncelleme: 30.06.2025 - 20:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        On Numara sonuçları açıklandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        On Numara çekiliş sonuçları için gözler Milli Piyango İdaresi'ne çevrildi. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 30 Haziran Pazartesi 2025 On Numara şans oyunu çekilişinde kazandıran numaralar sorgulanmaya başlandı. Pazartesi ve Cuma akşamları saat 20.00'de gerçekleştirilen çekiliş hakkında detayları haberimizde derledik. İşte 30 Haziran Pazartesi 2025 On Numara çekilişi hakkında merak edilenler...

        30 HAZİRAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        REKLAM

        Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal!

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi
        İşte Abraham'ın İstanbul'a geliş tarihi!
        İşte Abraham'ın İstanbul'a geliş tarihi!
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        30 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        30 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Yunus Akgün'de imza bekleniyor!
        Yunus Akgün'de imza bekleniyor!
        Klima kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Klima kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Yangın işte böyle yayılıyor! Canlı yayında ters rüzgar etkisi!
        Yangın işte böyle yayılıyor! Canlı yayında ters rüzgar etkisi!
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Oto yıkamacıda 4 kişi ölü bulundu!
        Oto yıkamacıda 4 kişi ölü bulundu!
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!