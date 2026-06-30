Yasağa uymadı, denizde kayboldu: 17 yaşındaki Aytekin'in cansız bedenine ulaşıldı
Ordu'nun Ünye ilçesinde, denize girmenin yasak olduğu günde arkadaşlarıyla denize girdikten sonra kaybolan 17 yaşındaki Aytekin Ergin'in cansız bedenine, arama çalışmalarının 3'üncü gününde ulaşıldı
Ordu'nun Ünye ilçesinde yasağa rağmen girdiği denize kaybolan Aytekin Ergin'in (17), arama çalışmalarının 3'üncü gününde cansız bedeni bulundu.
YASAĞA RAĞMEN DENİZE GİRDİ
DHA'daki habere göre olay; 28 Haziran'da Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana geldi. Ordu Valiliği'nin olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmeyi yasakladığı günde, arkadaşları ile denize giren Aytekin Ergin, bir süre sonra gözden kayboldu.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
İhbarla bölgeye polis, sağlık, itfaiye, dalgıç ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, denizde ve kıyı şeridinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Arama çalışmalarının 3'üncü gününde, bugün saat 07.00 sıralarında Aytekin Ergin'in cansız bedeni, kaybolduğu noktadan yaklaşık 500 metre uzaklıkta kıyıya vurmuş halde bulundu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ergin’in cansız bedeni, otopsi için Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.