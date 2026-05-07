Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Osmaniye’de çıkan kavgada bıçaklanan, 24 yaşındaki Ahmet Karabulut kurtarılamadı | Son dakika haberleri

        Osmaniye’de çıkan kavgada bıçaklanan, 24 yaşındaki adam kurtarılamadı

        Osmaniye'de Ahmet Karabulut ile Yunus Emre Avşar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Karabulut, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan Yunus Emre Avşar ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 10:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çıkan kavgada hayatını kaybetti
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tartıştığı Yunus Emre Avşar (25) tarafından bıçaklanan Ahmet Karabulut (24), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'daki habere göre olay; 28 Nisan'da Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana geldi. Ahmet Karabulut ile Yunus Emre Avşar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        KAVGADA BIÇAKLANDI

        Tartışma kavgaya dönüştü, Avşar, Karabulut'u bıçakladı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Karabulut, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Karabulut, bu sabah hayatını kaybetti. Karabulut'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

        ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan Yunus Emre Avşar, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        125 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Artvin'in Ardanuç ilçesi Aksu Yaylası'nda 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığda kar altında kalan çoban Bülent Gezer için 120 kişilik ekiple, yer yer 7 metreyi bulan kar kalınlığında yürütülen arama çalışmalar sonuç verdi. Çalışmalar sonucu 125 gün sonra Bülent Gezer'in cansız bedenine ulaşıldı. Eki...
        #Osmaniye
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        "Yolyemezler Çetesi" iddianamesi tamam!
        "Yolyemezler Çetesi" iddianamesi tamam!
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Epstein'in yazdığı iddia edilen "intihar notu" paylaşıldı
        Epstein'in yazdığı iddia edilen "intihar notu" paylaşıldı
        Pakize teyze ile Kukuli'nin duygulandıran dostluğu!
        Pakize teyze ile Kukuli'nin duygulandıran dostluğu!
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Tuzlu kahve aslında reddetmek demekmiş!
        Tuzlu kahve aslında reddetmek demekmiş!
        PSG, Münih'te final biletini aldı!
        PSG, Münih'te final biletini aldı!
        Trump Papa'yı yeniden eleştirdi
        Trump Papa'yı yeniden eleştirdi
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Eski sevgilisini övdü
        Eski sevgilisini övdü
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        "Yanlışı kınamak hakkım"
        "Yanlışı kınamak hakkım"
        "Görüşmeye devam ediyoruz"
        "Görüşmeye devam ediyoruz"
        Aynadaki yabancıyı gösteriyor
        Aynadaki yabancıyı gösteriyor
        Doğuda sağanak yağmur bekleniyor, batıda sıcaklıklar artıyor
        Doğuda sağanak yağmur bekleniyor, batıda sıcaklıklar artıyor
        "Son 24 saatte İran'la çok iyi görüşmeler yaptık"
        "Son 24 saatte İran'la çok iyi görüşmeler yaptık"