Osmaniye’de çıkan kavgada bıçaklanan, 24 yaşındaki adam kurtarılamadı
Osmaniye'de Ahmet Karabulut ile Yunus Emre Avşar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Karabulut, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan Yunus Emre Avşar ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Giriş: 07 Mayıs 2026 - 10:01
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tartıştığı Yunus Emre Avşar (25) tarafından bıçaklanan Ahmet Karabulut (24), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
DHA'daki habere göre olay; 28 Nisan'da Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana geldi. Ahmet Karabulut ile Yunus Emre Avşar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
KAVGADA BIÇAKLANDI
Tartışma kavgaya dönüştü, Avşar, Karabulut'u bıçakladı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Karabulut, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Karabulut, bu sabah hayatını kaybetti. Karabulut'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Yunus Emre Avşar, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
