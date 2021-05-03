Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam kapanma sürecinde sınavların erteleneceğine yönelik açıklamasının ardından ÖSYM sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği çok merak edilmişti. ÖSYM sınav takvimine göre 2021 Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan 2021 İSG ve e-YDS(4-5) sınavları ertelendi

ÖSYM AÇIKLADI: İSG VE E-YDS ERTELENDİ

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde;