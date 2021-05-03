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Son Dakika: ÖSYM AÇIKLADI: 2021 İSG, 2021 e-YDS/4-5 ertelendi! İşte ÖSYM İSG, e-YDS sınav tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Mayıs ayı içinde yapılması planlanan İSG ve e-YDS sınavları ertelendi. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulana sokağa çıkma yasakları nedeniyle ertelenen sınavların yeni tarihleri merak ediliyor. İşte ÖSYM 2021 İSG, e-YDS sınav tarihleri

Son Dakika: ÖSYM AÇIKLADI: 2021 İSG, 2021 e-YDS/4-5 ertelendi! İşte ÖSYM İSG, e-YDS sınav tarihleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam kapanma sürecinde sınavların erteleneceğine yönelik açıklamasının ardından ÖSYM sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği çok merak edilmişti. ÖSYM sınav takvimine göre 2021 Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan 2021 İSG ve e-YDS(4-5) sınavları ertelendi

ÖSYM AÇIKLADI: İSG VE E-YDS ERTELENDİ

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde;

  • 8 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/4 İngilizce) 22 Mayıs 2021 tarihinde,
  • 9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/5 Yunanca/Bulgarca) 23 Mayıs 2021 tarihinde,
  • 9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2021-İSG/1) 30 Mayıs 2021 tarihinde yapılmasına karar verildi. Yeni sınav tarihleri ÖSYM takviminde güncellendi.

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