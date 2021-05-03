Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam kapanma sürecinde sınavların erteleneceğine yönelik açıklamasının ardından ÖSYM sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği çok merak edilmişti. ÖSYM sınav takvimine göre 2021 Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan 2021 İSG ve e-YDS(4-5) sınavları ertelendi
ÖSYM AÇIKLADI: İSG VE E-YDS ERTELENDİ
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde;
- 8 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/4 İngilizce) 22 Mayıs 2021 tarihinde,
- 9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/5 Yunanca/Bulgarca) 23 Mayıs 2021 tarihinde,
- 9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2021-İSG/1) 30 Mayıs 2021 tarihinde yapılmasına karar verildi. Yeni sınav tarihleri ÖSYM takviminde güncellendi.
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