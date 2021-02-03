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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Otomobil arızalandı, sonrası facia!
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Arıza yapan aracı için çekici çağırdı, sonrası facia!

Isparta-Antalya karayolunda arızalanan otomobilin kurtarılması sırasında facia yaşandı. Otomobilin çekiciye yüklendiği sırada sürücü Ümit Altay ile çekiciyle gelen Murat ve Doğan Kuran kardeşlere başka bir araç çarptı. 3 kişi yaklaşık 45 metrelik uçuruma savruldu. Otomobili arızalanan Ümit Altay ve Murat Kuran öldü, kardeşi ağır yaralandı.

SON DAKİKA: Otomobil arızalandı, sonrası facia!
Otomobil arızalandı, sonrası facia!
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DHA

Antalya karayolunda otomobil, yol kenarında arızalanan otomobili çekiciye yüklemeye çalışan 3 kişiye çarptı. Kazada Ümit Altay ve Murat Kuran öldü, Doğan Kuran ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Isparta-Antalya karayolunun Karaöz mevkiinde meydana geldi. E.Ç. yönetimindeki otomobil, yol kenarında bekleyen Ümit Altay, Murat Kuran ve Doğan Kuran'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ümit Altay ve Murat Kuran yaklaşık 45 metrelik uçuruma savruldu.

2'Sİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Ümit Altay ve Murat Kuran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Doğan Kuran ise önce Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ümit Altay ve Murat Kuran'ın cenazesinin bugün memleketleri Isparta'da son yolculuklarına uğurlanacağı öğrenildi.

Kaza sonrası sürücü E.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Ümit Altay

ARIZA YAPAN OTOMOBİLİNİ KURTARMAYA ÇAĞIRMIŞ

Kazada yaşamını yitirenlerden Ümit Altay'ın aracının arıza yaptığı, oto kurtarma olarak Isparta'dan Murat Kuran'ı aradığı öğrenildi. Murat Kuran'ın kardeşi Doğan Kuran'ı da yanına alarak, aracı kurtarmaya gittiği, kazanın da arıza yapan aracı çekiciye yüklerken meydana geldiği öğrenildi.

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