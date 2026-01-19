Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Otomobil, dere yatağına uçtu: 1 ölü, 3 ağır yaralı | Son dakika haberleri

        Üniversite öğrencisi can verdi

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde dere yatağına uçan otomobildeki üniversite öğrencisi Abdulvahap Bilir hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 14:45 Güncelleme: 19.01.2026 - 15:16
        Üniversite öğrencisi can verdi
        Adana'nın Ceyhan ilçesinde dere yatağına uçan otomobildeki üniversite öğrencisi Abdulvahap Bilir hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

        KONTROLDEN ÇIKARAK REFÜJE ÇARPTI

        DHA'nın haberine göre kaza, gece saatlerinde Ceyhan-Yumurtalık kara yolu Kurtkulağı mevkisinde meydana geldi. Ceyhan yönünde ilerleyen, sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, kavşakta kontrolden çıkarak refüje ve uyarı levhalarına çarptı.

        BARİYERLERİ AŞARAK DERE YATAĞINA UÇTU

        Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, daha sonra bariyerleri aşarak dere yatağına uçtu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurda yığınına dönen otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan araç sahibi Hakan Y. ile Batuhan D., Ahmet T. ve Abdulvahap Bilir, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        TATİLE GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKMIŞTI

        Isparta'da üniversite eğitimi aldığı ve tatile geldiği belirtilen Abdulvahap Bilir kurtarılamadı. Bilir'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #adana
        #Son dakika haberler
