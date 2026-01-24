Habertürk
        Son dakika: Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

        Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 12:57 Güncelleme: 24.01.2026 - 12:57
        Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        OTOMOBİL TIRA ARKADAN ÇARPTI

        Kaza, Ereğli-Alaplı karayolu Gülüç Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Ereğli istikametine seyir halinde olan Berkan Mandacı (26) yönetimindeki otomobil, Topçalı Mahallesi istikametinden Ereğli yönüne dönüş yapan Ersin Terzi (49) idaresindeki çekiciye bağlı dorseye çarptı.

        OLAY YERİNE POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Kazada otomobilde bulunan Murat Güllü (37) ile Harun Mutlu (31) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Berkan Mandacı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kaza nedeniyle Ereğli-Alaplı karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların yoldan kaldırılması ve yapılan temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü. Hayatını kaybeden Murat Güllü’nün Alaplı ilçesi esnaflarından Sedat Güllü’nün yeğeni olduğu, Harun Mutlu’nun ise Alaplı ilçesi Aşağıdoğancılar Mahallesi sakinlerinden İsmail Mutlu’nun oğlu olduğu öğrenildi.

